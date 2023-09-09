Товарооборот России и Мексики в июне достиг рекордных $324 млн

Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% год к году, до $324 млн. Это стало историческим максимумом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мексиканскую статистическую службу.

По данным ведомства, импорт Мексики российской продукции вырос на 17% в годовом выражении, до $322 млн. Экспорт мексиканских товаров в Россию вырос в 1,4 раза, до $2 млн. Торговый дефицит Мексики с Россией за год вырос на 16,8%, до рекордных $320 млн.

Согласно платформе ООН Comtrade, 51% мексиканского импорта из России приходится на железо и сталь, 31% — на удобрения. Также в топ-5 импортируемой Мексикой продукции вошли алюминий (5%), оборудование (0,9%), древесина и изделия из нее (0,65%). Мексика поставляет в Россию кофе, чай и специи, напитки и алкоголь.

В целом за первое полугодие товарооборот двух стран сократился на 3,8%, до $1,25 млрд. Это произошло из-за падения мексиканского экспорта в 1,8 раза, до $16,4 млн. Импорт российской продукции вырос на 3,3%, до $1,23 млрд. Торговый дефицит в результате увеличился на 12%, до $1,22 млрд.

В июле посол Мексики в РФ Вильегас Мехиас заявил, что его страна заинтересована в увеличении поставок текилы в РФ за счет небольших производств. Дипломат говорил, что увеличение поставок текилы — самый простой способ увеличить товарооборот между РФ и Мексикой. В 2022 году объемы продаж текилы в России упали в натуральном выражении на 19,7% по сравнению с 2021-м.

Лаура Кеффер