Рубль осваивается в расчетах

Россия почти полностью перешла на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы. Об этом заявил вице-премьер Алексадр Новак в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, уже сейчас значительная часть платежей за российские газ и нефть поступает не в долларах и евро, а в рублях, юанях, рупиях, дирхамах и лирах. И этот курс, как утверждает чиновник, будет продолжен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Позитивно ли это скажется на российских компаниях? И что такой переход означает для курса рубля? Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович говорит, что экспортеры уже столкнулись с некоторыми трудностями:

«Конечно, российские компании испытывают стресс при необходимости менять устоявшиеся форматы финансовых трансакций, в том числе и получение денег за экспортные товары. В обычной ситуации можно было бы предположить, что отход от доллара если и происходит, то затянется на очень долгие сроки.

В нынешней политической ситуации, хочешь не хочешь, приходится ускоряться с этим самым переходом хотя бы элементарно потому, что долларовые трансакции могут быть ограничены на уровне корреспондентских счетов в американских банках, подчиняющихся регулированию Федеральной резервной системы (ФРС).

Поэтому переход на альтернативные валюты — естественно, это разумно. Раньше мало того, что была инерция, но и компании плохо понимали, что делать с альтернативными валютами. Можно ли их конвертировать? Можно ли на них покупать нужные товары и услуги? Сколько будет стоить эта конвертация? Но времена меняются. Скажем, компания "Газпромнефть" уже много лет умеет продавать свою нефть в Китай за юани, сейчас за ней подтягиваются и все остальные бизнесы. Потихоньку приходит понимание, что, скажем, товары и услуги из КНР можно приобретать за юани, товары и услуги в Индии — за рупии. Можно использовать и российский рубль.

Но опять же все не так просто. Турецкая лира известна своей подверженностью инфляции, поэтому использовать ее, наверное, не очень удобно. Тем не менее тот же самый "Газпром" уже умеет продавать газ в Турцию: половину — за рубли, половину — за лиры. Именно стремление американцев использовать свое финансовое доминирование для достижения политических целей как раз и подтолкнуло РФ к более ускоренной дедолларизации. Для того чтобы Россия полностью ушла от доллара, нужен не один год. Для всего мира — лет 10. Опять же, если будет какой-то очередной стресс, дополнительный к украинской истории, скажем, война за Тайвань, то тогда все это пройдет еще быстрее».

О переходе на национальные валюты в расчетах вице-премьер Александр Новак уже предупреждал в 2022 году: тогда чиновник подчеркивал, что контракты заключаются по паритету, чтобы, например, половина была оплачена в юанях, а половина в рублях. Так правительство исключает риски волатильности курса. Однако если дедолларизация продолжится, вряд ли можно ожидать стабильного укрепления российской валюты, говорит ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«В целом стремление правительства отказаться от доллара и евро в торговле похвально, но инструменты, которые сейчас доступны на международном рынке, очень ограничены. Поэтому мы видим, что рубль постоянно подвержен искусственному ослаблению. Однако когда речь заходит о российском экспорте и импорте, то наблюдается положительное сальдо, и, соответственно, оно говорит нам о том, что рубль не может быть слабым.

На самом деле очень сложно представить рубль в долгосрочном укреплении, потому что Минфин постоянно использует выгодный курс для пополнения бюджета. И если он откажется от этой технологии или метода, хотя очень сложно представить, чтобы Министерство финансов пополняло бюджет какими-то другими способами. Если брать короткую историю рубля с 1991 года, то можно сказать, что периоды какого-либо укрепления неизбежно переходят в периоды ослабления, и какого-то длительного тренда на укрепление национальной валюты нет, к сожалению».

Согласно данным Центробанка, по итогам 2022 года доля рубля в экспортных расчетах выросла с 12 до 34%, юаня — с 0,5% до 16%. Еще 2% составили другие валюты дружественных стран. В результате суммарно на рубль и валюты дружественных государств пришлось 52%. В то же время доля доллара и евро сократилась с 87% до 48%.

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Андрей Загорский