В Свердловской области открылись избирательные участки

В Свердловской области в 8:00 стартовало голосование на 11 выборах. Жители региона изберут 108 депутатов и двух глав сельских поселений. Проголосовать смогут 1 354 888 человек на 833 избирательных участках в течение двух дней, 9 и 10 сентября, с 8:00 до 20:00.

В Свердловской области проходят довыборы в законодательное собрание региона по Ирбитскому округу. Мандат освободился после того, как депутат Виктор Шептий в сентябре 2022 года перешел в Совет федерации. На вакантное место «Единая Россия» и КПРФ выдвинули экс-депутатов Алексея и Николая Коробейниковых, ЛДПР — зампредседателя Туринской гордумы Михаила Семейкина, «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — экс-полицейского Олега Фоминых, а «Новые люди» — члена партии Егора Максимова.

В Екатеринбурге на 35 мандатов депутатов Екатеринбургской городской думы претендует 153 кандидата в одномандатных округах и 112 кандидатов по партийным спискам. Представительный орган формируется по смешанной системе: 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по спискам партий.

Избиратели выберут новый состав дум городского округа Верхняя Пышма, Качканарского городского округа, Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений Камышловского муниципального района. В Восточном и Галинском сельских поселениях Камышловского муниципального района изберут новых глав. В Белоярском и Каменск-Уральском городских округах пройдут довыборы депутатов дум.

На шести из 11 выборах в Свердловской области впервые пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Желание проголосовать онлайн изъявили 88 367 человек. В Камышловском муниципальном районе, где проходят пять выборов, решили отказаться от применения ДЭГ.

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев

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