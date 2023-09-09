Около 300 человек погибли при землетрясении в Марокко

Жертвами землетрясения в Марокко стали 296 человек, сообщил представитель министерства внутренних дел. Еще 153 человека получили травмы и были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdelhak Balhaki, Reuters Фото: Abdelhak Balhaki, Reuters

В министерстве отметили, что основной ущерб был нанесен за пределами городов, передает Associated Press. Марокканцы распространяют в соцсетях видео разрушенных зданий, в том числе в городе Марракеш, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Землетрясение произошло в ночь на 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9. Очаг находился в десятках километров от города Марракеш (839 тыс. человек) и популярного горнолыжного курорта Укаймеден (4,4 тыс.).

Землетрясения в Северной Африки происходят относительно редко, отмечает Associated Press. Толчки такой силы в Марокко — одни из самых мощных за последние годы. В 1960 году от землетрясения магнитудой 5,8 возле города Агадир в Марокко погибли тысячи человек.