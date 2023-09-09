В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, есть погибшие

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко. Как минимум пять человек погибли.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 км в 77 км от города Марракеш (839 тыс. человек) и в 60 км от популярного горнолыжного курорта Укаймеден (4,4 тыс.). Очевидцы публикуют в соцсетях видео разрушенных зданий.

Землетрясения в Северной Африки происходят относительно редко, отмечает Associated Press. Толчки такой силы в Марокко — одни из самых мощных за последние годы. В 1960 году от землетрясения магнитудой 5,8 возле города Агадир в Марокко погибли тысячи человек.

Официально о погибших и разрушениях пока не сообщалось. По данным Al-Arabiya, пять человек из одной семьи погибли при обрушении здания.

Леонид Уварчев