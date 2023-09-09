Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, есть погибшие

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко. Как минимум пять человек погибли.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 10 км в 77 км от города Марракеш (839 тыс. человек) и в 60 км от популярного горнолыжного курорта Укаймеден (4,4 тыс.). Очевидцы публикуют в соцсетях видео разрушенных зданий.

Землетрясения в Северной Африки происходят относительно редко, отмечает Associated Press. Толчки такой силы в Марокко — одни из самых мощных за последние годы. В 1960 году от землетрясения магнитудой 5,8 возле города Агадир в Марокко погибли тысячи человек.

Официально о погибших и разрушениях пока не сообщалось. По данным Al-Arabiya, пять человек из одной семьи погибли при обрушении здания.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...