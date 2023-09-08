Мужчины оценили «долюшку женскую»

Открывшийся 8 сентября, первый Международный женский форум «Роль женщин в современном мире» собрал более 3 тыс. женщин-депутатов, политиков, предпринимателей, членов общественных организаций и женских движений со всей России и таких стран, как Китай, Индия, Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Никарагуа, Таджикистан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тему значимости женщины в современном мире продолжил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Тему значимости женщины в современном мире продолжил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Со сцены не единожды прозвучали слова мужчин о весомой роли женщины в семье, воспитании детей, поддержании и защите духовных, нравственных, культурных и национальных ценностей.

Форум открылся гимном Российской Федерации. Некоторые из участников исполняли его вслух, стоя в зрительном зале, а в завершении гимна прозвучали аплодисменты. На экране в этот момент был изображен флаг России.

«Роль женщины в современном мире велика. Вы занимаетесь политикой, бизнесом, образованием, наукой, медициной, культурой, спортом и многими другими сферами деятельности. При этом остаетесь любящими и заботливыми женами, матерями и бабушками. Вы помогаете старикам и детям, окружаете заботой тех, кто борется с тяжелыми болезнями или оказался в трудной жизненной ситуации»,— подчеркнул полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Тему значимости женщины в современном мире продолжил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, государство уделяет особое внимание созданию условий для жизни, работы и самореализации женщин. «Мы стремимся сделать так, чтобы семья и появление детей не становились препятствием к дальнейшему профессиональному и карьерную росту. Реализуем комплексные программы государственной поддержки материнства и детства и создаем необходимую медицинскую и образовательную инфраструктуру»,— заявил господин Куйвашев. Он добавил, что в сохранении и укреплении фундаментальных традиционных ценностей особое место отводится женщине, поскольку именно в семье закладываются представления о том, что такое хорошо и плохо. «Поэтому мы очень надеемся на вас. На ваши ум и талант, оптимизм и энергию, умение сочетать работу с воспитанием детей, заботой о доме, о семье и близких, оставаясь при этом добросердечными, обаятельными и женственными».

Если, с одной стороны, в современном мире увеличилось количество возможностей для саморазвития и самореализации женщины, то, с другой, по мнению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, возросла вероятность того, что из-за этого многообразия женщина может легко потерять себя. Он напомнил, что сейчас, как и во время Великой Отечественной войны, от женщины требуется «самоотверженное служение ближнему, обществу и государству». Как прозвучало в его выступлении, одна из главных задач современной женщины — «деторождение и народное сбережение». И для того, чтобы помочь женщине решить эти вопросы, государство должно выстроить «последовательную стратегию», которая начинается, в частности, с понимания того, что «многодетная семья — необходимая основа личного благополучия, стабильности, комфорта и реализации нравственного чувства».

Свое выступление митрополит Евгений продолжил словами епископа Иринея о том, что для женщины крайне важно сохранять «девственную чистоту в мыслях, чувствах, словах и действиях» и «иметь в душе страх божий». В завершении он пожелал, чтобы на форуме дискуссии о духовно-нравственном состоянии женщины нашли «достойное отражение».

Серию приветственных слов участницам форума завершил глава города Екатеринбурга Алексей Орлов. «Вы, наши дорогие женщины, заслуживаете глубочайшего уважения и признания за ваш труд, заботу и вашу непередаваемую силу. И самое главное что мы, мужчины, обязаны своими победами вам, хранительницам семейного тепла и уюта, нашей опоре и поддержки во всем»,— отметил господин Орлов.

Пленарную сессию женского форума торжественно начала директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова, которая подключилась к мероприятию в онлайн-режиме.

«Мы имеем базовые, формировавшиеся на протяжении столетий, духовные и культурно-исторические ценности, нормы морали и нравственности. Это предполагает, в том числе, уважение культурного, цивилизационного разнообразия мира, неповторимой особенности каждого конкретного общества, неприемлемость неоколониального, по сути, навязывания какой-либо одной модели всему миру, что тщетно пытается сделать коллективный запад в попытках сдержать формирование многополярного мира»,— подчеркнула госпожа Захарова.

Тему вражеского коллективного Запада активно продолжил член экспертного совета комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Иван Сурма. В его двадцатиминутном выступлении особое значение было отведено «международной напряженности», к которой, по словам господина Сурмы, привели последовательные действия Запада.

«В интересах своего доминирования коллективный Запад стремился подменить действующую глобальную архитектуру безопасности, опирающуюся прежде всего на центральную роль Организации Объединенных Наций. Либеральный порядок привел на всех масштабах мирового пространства к геополитическому хаосу. Пакет тех геополитических, геоэкономических вызовов и угроз, которые приводят к международной напряженности, — это целый блок, начиная от традиционных экологических проблем, изменения климата, демографии, борьбы за природные ресурсы и заканчивая информационной оболочкой, очень серьезной, приведшей к использованию киберпространства для военно-политических целей»,— уверен господин Сурма.

Роль женщины в этом процессе он объяснил так: «Вес и роль женщины в этом процессе как защитника и хранительницы устоев и ценностей семейных культурных народных ценностей нации неоспорима».

Особенно восторженно зал поддерживал аплодисментами председателя Союза женщин России Екатерину Лахову, которая со слезами в голосе призналась, что Свердловская область — ее малая родина, где она начала свою жизнь и трудовую деятельность, где ее коллеги и друзья дали ей «большую путевку в большую политику». В своей речи госпожа Лахова сказала о том, что Союз женщин России уже показал себя.

«В первые дни СВО наши женсоветы мобилизовали свои ресурсы в поддержку президента и участников СВО. Сделано уже немало. Мы собрали тысячи тонн гуманитарной помощи и отправили на передовую и в освобожденные территории, тысячи маскировочных сетей»,— зал прервал ее речь бурными продолжительными аплодисментами. По ее словам, сухие цифры статистики «не отражают душевной заботы и материнского тепла» женщин-членов союза.

Во время выхода на сцену председателя заксобрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной молодые люди в зале организованно зажгли фонарики и подняли флаги Российской Федерации. В своей речи госпожа Бабушкина отметила: «Уральские женщины понимают свою роль в сохранении семьи и воспитании детей. Сегодня время требует, чтобы женщины более активно занимались общественной работой и другими вопросами, активно занимались политикой, участвовали в решении вопросов государственного управления и экономического развития».

После того, как все главные слова о роли женщины в обществе и современном мире были сказаны, начались открытые дискуссии. Они назывались «Глобальные дискуссии и демографические стратегии: анализ лучших региональных практик», «Женщины в современной политике и развитии законодательно-правового механизма на региональном и федеральном уровнях» и так далее. На каждой дискуссии присутствовало около 100 слушателей. Для участниц форума были подготовлены выступления психологов и социологов, а в фойе были размещены выставка камнерезного искусства и картины.

Завершился первый женский форум выступлением российского певца, депутата Госдумы Дениса Майданова.

Анастасия Таначева