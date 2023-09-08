Путин разрешил главе МВД пользоваться авиапарком спецотряда «Россия»

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава МВД Владимир Колокольцев может использовать авиапарк специального летнего отряда «Россия», перевозящего первых лиц государства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, авиапарком спецотряда помимо президента могут пользоваться следующие должностные лица:
- Председатель правительства РФ (в настоящее время — Михаил Мишустин);
- Председатель Совета федерации (Валентина Матвиенко);
- Председатель Госдумы (Вячеслав Володин);
- Председатель Верховного суда (Вячеслав Лебедев);
- Председатель Конституционного суда (Валерий Зорькин);
- Генеральный прокурор (Игорь Краснов);
- Председатель Следственного комитета (Александр Бастрыкин);
- Руководитель администрации президента (Антон Вайно);
- Министр иностранных дел (Сергей Лавров).
Теперь этот список дополнен министром внутренних дел. С 2012 года эту позицию занимает Владимир Колокольцев.
Специальный летный отряд «Россия» предназначен для перевозки воздушным транспортом в том числе важных лиц спецслужб РФ или ВС РФ. Авиапарк базируется в аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале «Внуково-2». По состоянию на июль 2022 года авиапарк содержит в себе 71 самолет.