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Коммерсантъ FM
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Путин подарил Серафимо-Дивеевскому монастырю икону «Богоматерь Феодоровская»

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. Он передал монастырю икону «Богоматерь Феодоровская», сообщила пресс-служба Кремля.

Феодоровская икона Божией Матери относится к XII—XIII векам. Прежде она хранилась в Богоявленском соборе Богоявленско-Анастасиина монастыря.

Во время визита господин Путин побывал в Троицком и Благовещенском соборах. Также он посетил краткий молебен у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.

Главу государства сопровождали представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница монастыря игуменья Сергия.

Лусине Баласян

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