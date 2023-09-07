Группа REPO оценила заблокированные активы РФ в $280 млрд

Заблокированные в рамках санкций суверенные активы России предварительно оцениваются в $280 млрд. Большая часть из них находится в Евросоюзе. Об этом сообщил Минфин США.

В ведомстве пояснили, что специалисты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании закончили первичный аудит российских активов, которые были заморожены в юрисдикциях стран—членов международной целевой группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).

К концу 2023 года члены группы собираются уточнить оценку замороженных в рамках санкций активов. Группа также будет работать над поиском прокси-сетей, которые пытаются использовать мировые финансовые центры для хранения и доступа к этим активам.

В пресс-релизе отмечается, что эти средства будут оставаться замороженными, пока Россия не выплатит ущерб Украине, нанесенный с начала военных действий в феврале 2022 года.

Целевая группа по поиску активов россиян, попавших под санкции, REPO создана США и странами Евросоюза в марте 2022 года. Позже в нее вошли все государства—члены G7. Одна из основных целей работы группы — максимизировать воздействие санкций против России, введенных в ответ на ввод войск на Украину.

Что происходит на 561-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко