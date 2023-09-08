Замглавы МИД РФ сообщил о запуске инициативы по поставкам 1 млн т зерна в Турцию

Замглавы МИДа Сергей Вершинин заявил, что началась реализация инициативы президента Владимира Путина по поставке 1 млн т зерна в Турцию при финансовой поддержке Катара. Господин Вершинин отметил, что этот проект не является альтернативой зерновой сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пока идут предварительные контакты и на повестке дня — это встречи на уровне экспертов трех сторон»,— рассказал Сергей Вершинин ТАСС. По его словам, Турция и Катар «в принципиальном плане позитивно отреагировали» на российскую инициативу.

Предполагается, что Россия поставит в Турцию 1 млн т зерна по льготной цене для последующей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Какие именно страны имеются в виду, неизвестно. Поставки будет финансировать Катар.

«Нет, это не альтернатива зерновой сделке. Это наша позиция, учитывающая потребности в первую очередь наиболее нуждающихся стран. И речь идет о том, чтобы именно этим странам помочь в первую очередь»,— пояснил господин Вершинин.

30 августа МИД рассказал об инициативе с поставками зерна в Турцию. Тогда ведомство заявило, что идея рассматривается как «оптимальная рабочая инициатива по черноморской сделке».

Глава МИД России Сергей Лавров детально обсуждал поставку с турецким коллегой Хаканом Фиданом во время его визита в Москву 31 августа — 1 сентября. Поставки зерна, в том числе в рамках возвращения России к выполнении условий зерновой сделки, также обсуждались на переговорах Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

На саммите Россия—Африка (27–28 июля) Владимир Путин заявил, что в октябре-ноябре начнутся бесплатные поставки российского зерна в африканские страны. Речь идет о шести государствах, которым поставят от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна.

Полина Мотызлевская