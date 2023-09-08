Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД РФ сообщил о запуске инициативы по поставкам 1 млн т зерна в Турцию

Замглавы МИДа Сергей Вершинин заявил, что началась реализация инициативы президента Владимира Путина по поставке 1 млн т зерна в Турцию при финансовой поддержке Катара. Господин Вершинин отметил, что этот проект не является альтернативой зерновой сделке.

Сергей Вершинин

Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Вершинин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пока идут предварительные контакты и на повестке дня — это встречи на уровне экспертов трех сторон»,— рассказал Сергей Вершинин ТАСС. По его словам, Турция и Катар «в принципиальном плане позитивно отреагировали» на российскую инициативу.

Предполагается, что Россия поставит в Турцию 1 млн т зерна по льготной цене для последующей переработки и отправки в нуждающиеся страны. Какие именно страны имеются в виду, неизвестно. Поставки будет финансировать Катар.

«Нет, это не альтернатива зерновой сделке. Это наша позиция, учитывающая потребности в первую очередь наиболее нуждающихся стран. И речь идет о том, чтобы именно этим странам помочь в первую очередь»,— пояснил господин Вершинин.

30 августа МИД рассказал об инициативе с поставками зерна в Турцию. Тогда ведомство заявило, что идея рассматривается как «оптимальная рабочая инициатива по черноморской сделке».

Глава МИД России Сергей Лавров детально обсуждал поставку с турецким коллегой Хаканом Фиданом во время его визита в Москву 31 августа — 1 сентября. Поставки зерна, в том числе в рамках возвращения России к выполнении условий зерновой сделки, также обсуждались на переговорах Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

На саммите Россия—Африка (27–28 июля) Владимир Путин заявил, что в октябре-ноябре начнутся бесплатные поставки российского зерна в африканские страны. Речь идет о шести государствах, которым поставят от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...