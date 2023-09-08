В Ленинградской области по делу о ДТП с велосипедистками арестован водитель фуры

Суд отправил в СИЗО на два месяца водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в результате чего погибли две девочки-подростка.

«Выборгский городской суд Ленинградской области избрал водителю грузовика, обвиняемому в гибели двух велосипедисток, меру пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в релизе регионального главка МВД.

Ранее задержанному было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть людей (ст. 264 УК РФ). Водителем фуры оказался 31-летний мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Кроме того, после трагедии на трассе «Скандинавия» управление СКР по Ленобласти возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Компании-перевозчику инкриминируют допуск за руль человека в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха, а также условий труда. Руководству школы-интерната «Олимпийский резерв» из Сестрорецка вменяют нарушение требований безопасности при занятиях с несовершеннолетними.

ДТП случилось накануне утром, 7 сентября, на трассе «Скандинавия». Грузовик Scania столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Ford, который сопровождал группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. В результате аварии две юные спортсменки скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Соболезнования семьям погибших в аварии выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург