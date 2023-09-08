Бельгия и Норвегия отказались передавать данные ФНС России

Бельгия и Норвегия отказались предоставлять финансовую информацию Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Теперь российские налоговики не смогут выявлять россиян, которые скрывают доходы в этих странах. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на Федеральную государственную службу (ФГС) финансов Бельгии и Минфин Норвегии.

Информацию об отказе передавать данные в российскую ФНС подтвердил генсек ФГС финансов Бельгии Фрэнсис Адинс. По словам пресс-секретаря Минфина Норвегии Тора Боргерсена, ведомство не передает России данные еще с апреля 2022 года.

На данный момент у ФНС есть право включить Бельгию и Норвегию в список стран, не участвующих в обмене данными. В этом случае россияне будут обязаны сообщать о зачислениях денег на счета, открытые в этих странах. Более того, все зачисления на эти счета, кроме зачисления собственных средств, зарплаты в иностранных компаниях и переводов от близких родственников, станут незаконными.

В списке стран, не участвующих в автообмене налоговой информацией с Россией, находятся 85 государств и 11 территорий. Среди них — Латвия, Германия, Австрия, Польша, Словакия, Словения и Эстония. США, Канада и Великобритания не участвовали в автообмене.