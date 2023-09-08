Главу закрывшейся криптобиржи Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы за мошенничество

Турецкий суд приговорил 29-летнего Фарука Фатиха Озера, бывшего главу одной из крупнейших турецких криптобирж — Thodex, к 11 196 годам лишения свободы за отмывание денег, мошенничество и создание преступного сообщества, сообщает BBC. К такому же сроку приговорены его сестра и брат, которые, по мнению суда, совершали все эти преступления вместе с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстрадиция Фарука Фатиха Озера в Стамбул в апреле 2023 года

Фото: Berk Ozkan / Anadolu Agency / AFP Экстрадиция Фарука Фатиха Озера в Стамбул в апреле 2023 года

Фото: Berk Ozkan / Anadolu Agency / AFP

Криптобиржа Thodex была создана Фаруком Озером в 2017 году изначально как Koineks. В 2020–2021 годах она была одной из крупнейших в Турции, у нее было почти 400 тыс. пользователей. Самого Озера называли финансовым гением, у него появились обширные связи в правительственных кругах и с известными людьми. 19 апреля 2021 года на бирже начались серьезные сбои, которые руководство объяснило кибератаками, пообещав все наладить через несколько дней.

Торги на Thodex были полностью остановлены. По истечении обещанных нескольких дней оказалось, что Фарук Фатих Озер вместе с братом и сестрой покинул Турцию, прихватив с собой средства биржи. По сообщениям в СМИ, пропавшая сумма составляла около $2 млрд в криптовалюте. Прокуратура оценила ущерб в гораздо меньшую сумму — $43 млн. Расследование выявило факты мошенничества, недобросовестной рекламы, нарушения контрактов с пользователями и тому подобное. В 2022 году Озер был арестован в Албании по запросу Интерпола и в июне 2023 года экстрадирован для суда в Турцию. Прокуратура запросила для него срок 40 562 года лишения свободы, суд приговорил к 11 196 годам. Такие сроки в системе правосудия Турции появились после отмены в 2004 году смертной казни.

Алена Миклашевская