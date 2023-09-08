Брокерские счета работают впустую

Две трети брокерских счетов в России оказались пустыми. А у каждого четвертого инвестора на балансе меньше 10 тыс. руб., следует из обзора рынка ценных бумаг, которые опубликовал Центробанк. Больше 1 млн руб. — только на 1% счетов. В то же время ЦБ фиксирует рост общего объема активов. Во втором квартале они достигли отметки в 8 трлн руб. — это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Причины диспропорции объяснил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Если мы посмотрим предыдущие обзоры, там примерно похожая статистика, которая говорит о том, что 3,5% инвесторов владеют более чем 90-95% совокупных активов. Это на самом деле хорошо коррелирует с общероссийскими данными по сбережениям.

Мы действительно видим, что крайне малый процент людей имеет реальные сбережения. Конечно, отчасти они попадают на фондовый рынок, а не только в депозитную массу. Кроме того, открытие брокерского счета за последние годы существенно упростилось. Если, скажем, 10 лет назад для этого было необходимо физическое присутствие, подписание большой кипы документов, то сейчас это делается фактически в два клика.

Если вы открываете банковский счет, то почти всегда вам автоматически заводят и брокерский. И это плодит много ненастоящих инвесторов, которые в целом, может быть, даже особо и не понимают, что у них есть такой счет. Либо понимают и просто пробуют смотреть, что это такое на сумме до 10 тыс. руб. В целом это несколько искажает статистику о реальном количестве участников.

Я не вижу ничего плохого в том, что есть открытые пустующие брокерские счета. Они не обязывают клиентов ни к каким действиям. Текущее регулирование банально не дает им возможности случайно совершить какие-то опасные покупки.

Что касается регулятора и участников рынка, статистика для всех одна — она открыта. Конечно, когда принимаются решения о маркетинговой стратегии по отдельным бумагам или о дистрибуции, она учитывается, и работа зачастую направлена как раз на более состоятельных клиентов, которые и делают большую часть объема».

По данным ЦБ, в России открыто больше 25 млн брокерских счетов — только за апрель показатель вырос на 550 тыс. Низкая активность инвесторов при этом объясняется общей ситуацией в экономике, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он полагает, что пустые счета — временное явление:

«В какие-то моменты целесообразно наполнять банковский сектор для того, чтобы фондировать кредитование — прежде всего реального сектора, во вторую очередь и частных лиц. А в какие-то моменты — не кризисные, а роста рынка, наоборот, деньги инвесторов целесообразно направлять на фондовый рынок.

На инциденты, которые мы видели, а это и заморозка активов, и блокировка выплат по еврооблигациям, инвестор реагирует очень остро. И потребность в брокерском обслуживании резко падает, клиенты стремятся выйти в кэш. Банк России всегда на это указывает, памятуя о том, что, когда будет восходящий цикл, вернутся к росту и макроэкономические индикаторы, и доверие инвесторов, и возможность охватить более широкий круг инвестиционных инструментов».

По оценкам регулятора, средний размер брокерского счета во втором квартале вырос на 400 тыс. руб., до 1,8 млн. Пустые или совсем небольшие счета здесь не учитывали.

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Илья Сизов