Украинский агент собирал «Калибры»

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовили украинские спецслужбы для нарушения воинских перевозок с полуострова в зону СВО. По данным ФСБ, для совершения диверсии завербованный житель Севастополя должен был заложить под рельсы самодельное взрывное устройство. Помимо этого мужчина собирал информацию о размещении на полуострове воинских объектов и подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ФСБ и задержанный мужчина

Фото: ФСБ РФ Сотрудники ФСБ и задержанный мужчина

Фото: ФСБ РФ

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, на территории Крыма пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры в целях нарушения воинских перевозок.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта, а также вел сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Министерства обороны России»,— рассказали в ФСБ, не уточнив точное место подготовки теракта.

По данным чекистов, в тайнике задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.

На допросе, видео которого опубликовала ФСБ, мужчина рассказал, как был завербован украинскими спецслужбами.

«На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, представился сотрудником государственного управления разведки Украины. Через пару дней предложил сотрудничать»,— отметил севастополец.

Он также сообщил, что собирал для украинских спецслужб информацию о входе в Севастопольскую бухту, передвижении военных кораблей и носителей ракет «Калибр», расположении систем ПВО и деятельности военного аэродрома Бельбек.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, суд заключил его под стражу.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за проделанную работу, отметив, что объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов. «Обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание. Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную работу! А украинских агентов ждет незавидная судьба. Они будут найдены и наказаны»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в июле ФСБ сообщила о задержании симферопольца, совершившего подрыв железной дороги под Бахчисараем 23 февраля. Помимо этого мужчину обвинили в сборе данных о маршрутах передвижения колонн российских военнослужащих, расположения военных объектов и средств ПВО на полуострове.

Александр Дремлюгин, Симферополь