У крымских диверсантов без перемен

ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, совершившего, по версии силовиков, подрыв железной дороги под Бахчисараем 23 февраля. Помимо этого, мужчина якобы фиксировал маршруты передвижения колонн российских военнослужащих, расположение военных объектов и средств ПВО, а также пытался получить данные о наличии ядерного оружия на полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ России, в Симферополе задержали мужчину 1998 года рождения. Его имя и обстоятельства задержания силовики не раскрывают, мотивируя это интересами следствия. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

По версии чекистов, житель Симферополя был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины после начала специальной военной операции.

На допросе подозреваемый рассказал, что в прошлом году уехал из Крыма в Европу через Египет, а затем оказался на Украине, где попытался примкнуть к местной теробороне. Получив отказ, он отправился во Львов, где с ним через некоторое время связались представители украинской разведки. Подозреваемый отправился в Одессу на курсы разведывательно-подрывной деятельности, минно-взрывного и стрелкового дела, которые проходили на заброшенной части полигона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Симферополец также обратил внимание на наличие большого количества англоязычных наемников на этой территории.

В конце октября прошлого года, по словам задержанного, он отправился обратно в Крым транзитом через Румынию. «Одним из моих заданий было выявить людей, подходящих под вербовку для украинских спецслужб. Это были люди из моего окружения, я записывал с ними разговоры и передавал их своему куратору... Также украинские спецслужбы интересовались наличием ядерного оружия, в частности ядерного поезда, в Крыму, расположением военных объектов, средств ПВО и маршрутами передвижения колонн»,— рассказал предполагаемый диверсант.

Подозреваемый получил задание вывести из строя железную дорогу, ведущую к Севастополю.

Первая попытка оказалась неудачной из-за проблем с детонаторами. Спустя месяц, получив через тайник необходимые компоненты, он вновь отправился на дело. До места подрыва к перегону Чистенькое—Почтовое в Бахчисарайском районе полуострова добирался на велосипеде, потом пешком. Взрывчатку на рельсы крепил с помощью магнитов. Дождавшись момента, когда над бомбой пройдет половина железнодорожного состава, произвел подрыв. Однако из-за ошибок в расчетах кураторов поезд так и не сошел с рельс. Суд Симферополя отправил предполагаемого злоумышленника на два месяца в СИЗО.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, задержанный крымчанин связан с разоблаченной ранее агентурной сетью ГУР МО Украины, организованной офицером действующего резерва военной разведки Романом Машовцом — с 2020 года замруководителя офиса президента Владимира Зеленского.

Напомним, данная диверсионная группа, задержанная в начале мая, состояла из граждан Украины и России Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евменко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского. По данным ФСБ, они готовили покушения на первых лиц Крыма, получая по нелегальным международным каналам поставки британской взрывчатки, которую пытались переправить на полуостров в электроплитах.

Александр Дремлюгин, Симферополь