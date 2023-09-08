Пермский «Метафракс Кемикалс» передали в собственность государства

Сегодня арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс» и изъятии акций компании в собственность государства. Постановление суда вступило в силу немедленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд согласился с доводами надзорного органа о том, что произошедшие 30 лет назад события не являются приватизацией, поскольку эта процедура не могла проводиться в отношении завода, который в то время назывался ГПО «Метанол». Предприятие не подлежало приватизации на основании существовавших тогда законов, поскольку производило яд — метанол. Тем не менее тогдашний директор химзавода Анатолий Ожегов незаконно передал в 1993 году акции в управление бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Консолидация акций предприятия была завершена только в 2021 году, поэтому срок исковой давности неприменим.

Представители АО «Метафракс Кемикалс» ходатайствовали об истребовании судом из архива материалов, имеющих значение для рассмотрения дела и отложении процесса. В ходатайствах было отказано. Юристы компании намерены обжаловать сегодняшнее постановление арбитражного суда в апелляционной инстанции.

Согласно СПАРК, акционерами «Метафракс Кемикалс» являются «Метахолдинг» с долей 95,88%, гендиректор предприятия Владимир Даут (0,5%), «Метафракс Трейдинг» (0,27%) и Виктор Майер (0,01%). Выручка «Метафракс Групп» по МСФО в 2022 году составила 78,2 млрд руб. (–2% к 2021 году), чистая прибыль — 12,7 млрд руб. (–20% к 2021 году). В июне компания запустила комплекс по выпуску карбамида, аммиака и меламина общей мощностью 1 млн тонн.

Константин Стерледев, Пермь