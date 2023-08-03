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Четыре здания Апраксина двора выставили на повторные торги со снижением стоимости

Фонд имущества Петербурга возобновил торги по аренде недвижимости Апраксина двора, снизив цену на 25%. В аренду сдаются четыре здания общей площадью 2,9 тысяч квадратных метров общей стоимостью 37,6 млн рублей. Также лот включает 11 помещений, сообщается на сайте фонда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что большая часть помещений пригодна для торгово-сервисных функций.

В мае фонд уже возобновлял торги по аренде 28 объектов Апраксина двора площадью около 16,5 тыс. кв. м., среди которых три отдельно стоящих здания и 25 помещений. Начальная цена составляла 120 млн рублей.

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