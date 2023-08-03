Четыре здания Апраксина двора выставили на повторные торги со снижением стоимости

Фонд имущества Петербурга возобновил торги по аренде недвижимости Апраксина двора, снизив цену на 25%. В аренду сдаются четыре здания общей площадью 2,9 тысяч квадратных метров общей стоимостью 37,6 млн рублей. Также лот включает 11 помещений, сообщается на сайте фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что большая часть помещений пригодна для торгово-сервисных функций.

В мае фонд уже возобновлял торги по аренде 28 объектов Апраксина двора площадью около 16,5 тыс. кв. м., среди которых три отдельно стоящих здания и 25 помещений. Начальная цена составляла 120 млн рублей.

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