Bloomberg: Россия сократит экспорт дизеля на четверть из-за техобслуживания НПЗ

Россия собирается на четверть сократить экспорт дизельного топлива из ключевых портов на Черном и Балтийских морях. Это происходит на фоне сезонного технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и усилий правительства по сохранению дизтоплива внутри России на фоне роста внутренних цен. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на план погрузки.

Как пишет Bloomberg, в сентябре погрузка дизельного топлива из портов на Черном и Балтийском морях, в том числе нескольких партий из Белоруссии, составит 1,874 млн тонн, что на 25% меньше августа. Суточная погрузка в сентябре снизится до 466 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 600 тыс. б/с в августе.

Через порт Приморск на Балтийском море планируется поставить 1,11 млн баррелей против 1,64 млн в августе, в Высоцке — 236 тыс. против 295 тыс. в августе. Поставки через порт в Новороссийске на Черном море снизятся до 528 тыс. против 561 тыс. в августе.

По итогам сентября погрузка дизтоплива достигнет минимальных значений с мая 2023 года. Тогда на российских НПЗ также проходили сезонные технические работы, отмечает Bloomberg.

План погрузки отражает данные только о поставках дизеля в порты по трубопроводу. Небольшой объем энергоносителя могут поставить по железной дороге, пишет Bloomberg. Фактический объем поставок может отличаться в зависимости от погоды и спроса со стороны иностранных заказчиков.

В августе стоимость дизельного топлива в России на фоне падения курса рубля выросла на 18,5%. В сентябре биржевые цены на дизель продолжили расти. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива. По его словам, в скором времени будет составлен список компаний, которым разрешат экспорт топлива.

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Олеся Павленко