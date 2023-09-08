В Курской области закрыли павильон с шаурмой, которой отравились 22 человека, один из них погиб

Количество отравившихся в «Шаурме на Гагарина» в курском Льгове выросло до 22 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. На фоне этого общепит временно закрыли. Напомним, одна из отравившихся, 22-летняя девушка, погибла от инфекционно-токсического шока.

Санитарные врачи отобрали 12 проб сырья и продукции, 30 «смывов» на бактериологические показатели и 31 — на вирусологические. Они выяснили, что у пострадавших регистрируется «токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк».

В управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской области сообщили, что «Шаурма на Гагарина» принадлежит некоему индивидуальному предпринимателю Фаезову Т.М. Проанализировав данные системы «Меркурий», специалисты выяснили, что в этом году господин Фаезов не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на мясо и колбасу.

«Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырье без документов, неизвестного происхождения»,— считают в Россельхознадзоре

Ведомство также установило, что на предпринимателя зарегистрированы два общепита в курском Рыльске и крестьянско-фермерское хозяйство в Хомутовском районе. На этих объектах специалисты проводят проверки вместе с прокуратурой.

По данным Kartoteka.ru, в Курской области в 2017 году был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Фаезов Мансуршох Тешаевич, являющийся гражданином Таджикистана. Основной вид его деятельности — выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Является главой крестьянско-фермерского хозяйства в Хомутовском районе.

Кстати, по данным Россельхознадзора, с начала года в Курске было установлено более 30 предпринимателей, реализующих на объектах общепита шаурму, приготовленную из сырья, поступившего без ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее по факту гибели 22-летней девушки от отравления льговской шаурмой было возбуждено уголовное дело о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Алина Морозова

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