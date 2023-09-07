Роспотребнадзор проводит проверку из-за массового отравления шаурмой в Курской области

Управление Роспотребнадзора по Курской области начало проверку в связи с обращением девяти граждан с симптомами острой кишечной инфекции за медпомощью. Все они посещали один общепит в городе Льгов и, как предварительно установлено, ели шаурму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве здравоохранения Курской области позднее сообщили, что число пациентов с симптомами острой кишечной инфекции в Льгове выросло до 15 человек.

«Сейчас в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение в Льговской ЦРБ. Одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока»,— рассказали в областном минздраве.

«Управлением Роспотребнадзора организован отбор клинического материала от больных и проб на объекте общепита с последующим направлением на исследование»,— рассказали в надзорном органе и добавили, что ситуация находится на контроле. Льговская межрайонная прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о направлении материалов прокурорской проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее тамбовский Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления посетителей суши-бара.

Алина Морозова

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