По факту гибели 22-летней девушки от отравления шаурмой в Курской области возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета по Курской области возбудило уголовное дело о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ, до шести лет колонии) по факту гибели 22-летней девушки от отравления шаурмой в городе Льгов. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, девушка купила шаурму в киоске на улице Гагарина днем 6 сентября. Сразу после употребления фастфуда она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Медики доставили ее в районную больницу, а затем — в областную, в связи с ухудшением состояния. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась. Как ранее уточняли в минздраве региона, от инфекционно-токсического шока.

Также следователи проводят проверки по факту обращения к медикам девяти человек со схожими симптомами после употребления шаурмы, купленной в том же месте.

По сведениям курского минздрава, после посещения общепита в Льгове отравились 15 человек. По данным на 7 сентября, четыре пациента находились в областной инфекционной больнице имени Семашко в в состоянии средней степени тяжести, десять — в Льговской центральной районной больнице в удовлетворительном состоянии.

Проверки по факту массового отравления граждан также проводят Льговская межрайонная прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора.

Алина Морозова

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