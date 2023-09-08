ЦКС заявил о проблемах с проездом к контейнерным площадкам из-за дождей

В отдельных районах Челябинской области техника испытывает трудности с доступом к контейнерным площадкам из-за дождей и разбитых дорог. Об этом сообщают в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО — Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Чаще всего сложности с проездом к контейнерным площадкам у компаний, занятых вывозом отходов, возникали в объединяющем 14 муниципалитетов Челябинском кластере. Там за неделю зафиксировали 686 таких случаев, из них 94 — в Увельском районе, 46 — в Троицке. В областном центре было отмечено 180 проблемных адресов. В основном это места накопления твердых коммунальных отходов в молодых микрорайонах, где плохо развита дорожная инфраструктура, и частный сектор.

В Магнитогорском кластере сложности возникали по 200 адресам. Сложности возникали как с проездом коммунальной техники к контейнерным площадкам, так и к ряду населенным пунктов. Наиболее неблагоприятная ситуация фиксировалась в Агаповском районе, где зафиксировали 77 проблемных адресов. В Карабашском кластере их число достигло 91.

«Отметим, региональный оператор непрерывно отслеживает работу перевозчиков. Случаи, при которых обслуживание площадок становится невозможным, фиксируются. Информация о необходимости привести подъездные пути в порядок доводится до управляющих компаний, местных администраций. По мере восстановления проезжего состояния дорог вывоз отходов возобновляется»,— поясняют в ЦКС.

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