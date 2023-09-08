СК Армении объяснил, за что задержали пророссийского блогера и обозревателя Sputnik

Во время обыска у пророссийского блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли автомат, боевые патроны, гранаты, а также кусты конопли. Помимо блогера и журналиста были задержаны еще пять человек. Их имена не раскрываются.

«В ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были обнаружены автомат Калашникова, боевые патроны, гранаты, детонаторы гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли»,— говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Адвокат задержанного блогера и журналиста сказала ТАСС, что найденное оружие принадлежит другому человеку.

Блогера и журналиста задержали накануне на 72 часа в городе Горис на востоке Сюникской области Армении. Незадолго до этого Следственный комитет Армении сообщил об аресте семи человек в рамках уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 335 УК Армении).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание мужчин — это провокация, направленная на «омрачение» связей Москвы и Еревана. Глава Россотрудничества Евгений Примаков говорил, что господина Бадаляна похитили неизвестные в масках, а за сутки до этого он выступал с критикой правительства Армении за «антироссийскую политику».

Анастасия Ларина