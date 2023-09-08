Санаторий «Нефтяник Кубани» хотят достроить за счет соинвесторов

Для завершения строительства санатория «Нефтяник Кубани» в Анапе могут привлечь соинвесторов. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным оценкам, для окончания работ может потребоваться от 1,5 до 15 млрд руб. Ранее объект принадлежал «Роснефти», однако сейчас он контролируется Росимуществом. По данным издания, санаторий может перейти во владение структуры госкорпорации «Туризм.РФ» ООО «Высокий Берег». Для этого организация запросила аудит у «Финэкспертизы», чтобы оценить вероятные риски.

О строительстве объекта было объявлено еще в 2008 году. На месте бывшего санатория «Юный нефтяник» должна была появиться современная гостиница на 260 номеров со стадионом и спортивным бассейном для подготовки олимпийцев. Стоимость проекта оценивалась в 8 млрд руб.

«Местные власти связывали с проектом большие надежды, но стройка оказалась проблемной: подрядчик не выполнил работы в полном объеме, договор был расторгнут в суде, финансирование приостановлено»,— сообщает издание.

Реконструкция была приостановлена в 2013 году, когда подрядчик выполнил 90% необходимых работ.

Анастасия Донскова

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