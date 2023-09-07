Парконы временно не будут фиксировать нарушения платной парковки в Петербурге

В Петербурге наблюдаются технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки. На время устранения неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию, сообщили 7 сентября в городском центре управления парковками.

«Причины сбоя выясняются. Как только система заработает, мы сразу же вас проинформирует. Приносим извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.

По всем вопросам, касающимся работы парковок, предлагается обращаться по номеру 417-50-00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга рассчитывают заработать на платной парковке в 2024 году 5,5 млрд рублей.

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