Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московские аэропорты восстановили работу после атаки БПЛА

Помимо Домодедово ограничения на полеты рано утром вводили аэропорты Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации. Сегодня дроны атаковали три региона, один из них сбили в Подмосковье. Сейчас все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

«Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. В этой связи с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно»,— сообщили в Росавиации.

Два беспилотника сегодня сбили в Ростове-на-Дону (один из них упал в самом центре города). Еще три — в Брянской области (обломки одного из них повредили здание железнодорожного вокзала Брянск I и привокзальную площадь). Один дрон сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...