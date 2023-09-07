Московские аэропорты восстановили работу после атаки БПЛА

Помимо Домодедово ограничения на полеты рано утром вводили аэропорты Внуково и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации. Сегодня дроны атаковали три региона, один из них сбили в Подмосковье. Сейчас все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

«Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. В этой связи с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно»,— сообщили в Росавиации.

Два беспилотника сегодня сбили в Ростове-на-Дону (один из них упал в самом центре города). Еще три — в Брянской области (обломки одного из них повредили здание железнодорожного вокзала Брянск I и привокзальную площадь). Один дрон сбили в Раменском городском округе Подмосковья.

Анастасия Ларина