МИД Кубы заявил о пресечении наемничества своих граждан в России

МИД Кубы сообщил, что МВД страны раскрыло сеть торговли людьми, действующую из России. По данным ведомства, преступники принуждали кубинских граждан к участию в военных действиях на Украине.

В кубинском МИДе заверили, что попытки наемничества «были нейтрализованы», а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела. Ведомство подчеркнуло, что власти Кубы «занимают твердую и четкую историческую позицию против наемничества», а сама страна «не участвует в войне на Украине».

«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником этих действий, которые мы решительно отвергаем»,— говорится в пресс-релизе на сайте кубинского МИДа.

В мае «Рязанские новости» сообщали, что несколько кубинцев заключили контракт в Рязани и отправились в зону военной операции на Украине. Их число не приводилось. Издание утверждало, что некоторые из них «в дальнейшем хотели бы стать гражданами России».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер