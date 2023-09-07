Фарватер привел в СИЗО

Апелляционный суд оставил под стражей сотрудников администрации Волжского бассейна внутренних водных путей Сергея Булашова и Сергея Гуляева. Их обвинили в краже 448 тыс. тонн речного песка за счет его продажи под видом донного грунта с причинением более 65 млн руб. ущерба госбюджету. Арестованные считают, что уголовное дело против них возбудили незаконно и хищений не было. По мнению защиты, госучреждение было вправе продавать донный грунт, в составе которого был песок, намытый при расчистке фарватера Волги. Адвокаты считают, что выручку Волгаводпути в полиции необоснованно трактуют как ущерб государству, которое никак не пострадало от реализации наносных отложений на дне реки.

Как стало известно «Ъ», апелляционная инстанция оставила в силе решения об аресте управленцев ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергея Булашова и Сергея Гуляева. Обоих сотрудников госучреждения, отвечающего за состояние водных путей в шести региональных районах, арестовали по обвинению в хищении 448 тыс. тонн речного песка при расчистке земснарядами речного фарватера.

Расследованием этого уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), занимается нижегородская транспортная полиция. По сообщению Приволжского управления МВД на транспорте, предварительно было установлено, что с мая 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемые совершили хищение песка, добытого в ходе проведения дноуглубительных работ в акватории рек Ока и Волга.

«Похищенный речной песок они незаконно реализовали нескольким знакомым предпринимателям под видом донного грунта, без проведения специальных экспертиз. Общая сумма материального ущерба, причиненного Российской Федерации, составила более 65 млн руб.»,— сообщили в транспортной полиции.

Арестованные заместитель руководителя ФБУ по водным путям Сергей Булашов и Сергей Гуляев, возглавляющий филиал учреждения — Нижегородский район водных путей и судоходства, вину не признают и считают уголовное дело необоснованным. По их данным, заместитель возглавлял комиссию, которая рассматривала протоколы с заявками юрлиц на покупку донного грунта, а начальник района заключал договоры на его поставку — среди покупателей были строительные компании, посредники и прочие организации.

По словам адвокатов, никакой кражи песка не было — администрация Волжского бассейна внутренних водных путей выполняла госзадание по расчистке судоходного русла.

«Это одна из их основных задач. Поднимаемый земснарядами донный грунт надо либо отваливать за пределы расчищаемого фарватера, либо его можно продавать. Постановление правительства №1542 разрешает реализовывать добытый при содержании водных путей донный грунт. И в чем тут заключается ущерб Российской Федерации, если администрация Волжского бассейна по официальным договорам продавала этот грунт, а выручку тратила на нужды госучреждения? Булашов с Гуляевым себе в карман эти деньги не клали»,— отметил защитник Георгий Курашвили.

По его мнению, формулировка следствия о продаже без экспертиз песка под видом донного грунта также не выдерживает критики.

В состав грунта может входить ил, глина, гравий, песок и прочее, но поскольку песок относится к общераспространенным полезным ископаемым, никаких специальных экспертиз для намыва не требовалось.

«Продажная цена донного грунта складывается только из затрат на его подъем и транспортировку, поскольку это побочный продукт от расчистки фарватера. Если бы этот намытый грунт с песком не продали, а вывалили бы обратно в реку за границы судоходного русла, то и дела бы не возникло. Годами его Волжский бассейн реализовывал, и никаких претензий к ним не было»,— заключил адвокат Курашвили, предположив, что в уголовном деле есть какая-то скрытая «политическая» подоплека.

Ранее прецедент по поводу незаконности продаж донного грунта в 2019 году пытались создать в Башкирии. Тогда Башкирская природоохранная прокуратура подала иск к администрации Камского бассейна внутренних водных путей, требуя запретить той продажи добываемого грунта. Прокурор хотел доказать, что добытые песчано-гравийные смеси Камский бассейн практически даром передает строительным организациям, взимая с них только плату за извлечение, доставку и выгрузку донного грунта, чем грубо ущемляются права РФ на распоряжение государственным имуществом. Однако Советский райсуд решил, что этот иск необоснован, потому что дноуглубительные работы для обеспечения безопасности судоходства нельзя расценивать как добычу полезных ископаемых.

Роман Кряжев, Нижний Новгород