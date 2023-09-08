Кредиторы «Лиотеха» приняли решение о введении внешнего управления на заводе

Кредиторы новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов (ООО «Энергорешения», бывший завод «Лиотех») на общем собрании приняли решение ввести в компании внешнее управление на 18 месяцев.

В собрании приняли участие представители министерства экономического развития Новосибирской области и АО «Роснано» (основной кредитор). Соответствующее ходатайство о прекращении конкурсного производства будет подано в суд.

Ранее в «Роснано» комментировали «Ъ-Сибирь», что переход к внешнему управлению будет «способствовать поиску возможностей для увеличения стоимости реализуемых активов, включенных в конкурсную массу».

ООО «Энергорешения» было признано банкротом в августе 2018 года. Общий размер кредиторской задолженности компании составлял 9,8 млрд руб., из которых 9 млрд руб. — долг перед «Роснано». В августе 2019 года «Энергорешения» заключили мировое соглашение с кредиторами о выплате долгов в течение 10 лет, в октябре 2019 года оно было утверждено судом. Спустя два года мировое соглашение было расторгнуто и суд возобновил банкротство новосибирского завода.

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Лолита Белова