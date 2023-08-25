«Роснано» намерено вывести завод литий-ионных аккумуляторов из конкурсного производства

Компания «Роснано» как основной кредитор новосибирского завода литий-ионных аккумуляторов (ООО «Энергорешения», бывший завод «Лиотех») планирует вывести предприятие из процедуры конкурсного производства. Кредиторы предприятия рассмотрят вопрос о введении в «Энергорешениях» внешнего управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в «Роснано», переход к внешнему управлению будет «способствовать поиску возможностей для увеличения стоимости реализуемых активов, включенных в конкурсную массу, и максимизации экономического эффекта от их продажи, в том числе как имущественного комплекса». Возобновление инвестиций «Роснано» в новосибирское предприятие или его перезапуск в рамках процедуры банкротства не планируются. «Основной способ погашения задолженности перед кредиторами – реализация имущества по максимально возможной стоимости, без дисконта», - пояснили в компании.

ООО «Энергорешения» было признано банкротом в августе 2018 года. Общий размер кредиторской задолженности компании составлял 9,8 млрд руб., из которых 9 млрд руб. — долг перед «Роснано». В августе 2019 года «Энергорешения» заключили мировое соглашение с кредиторами о выплате долгов в течение 10 лет, в октябре 2019 года оно было утверждено судом. Спустя два года мировое соглашение было расторгнуто и суд во­зобновил банкротство новосибирского завода.

Завод «Лиотех» был единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электротранспорта, систем хранения электроэнергии и источников бесперебойного питания. Компания была создана «Роснано» в феврале 2010 года, в декабре 2011 года был введен в эксплуатацию завод с инвестициями 13,5 млрд руб., но на проектную мощность (более 1 ГВтч) предприятие так и не вышло. На июнь 2020 года она составляла 60–100 МВтч в год.

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Лолита Белова