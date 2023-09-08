В регионах Сибири в ближайшие двое суток ожидаются заморозки

Гидрометцентр России сообщил о предстоящих заморозках в Сибирском федеральном округе с 8 по 10 сентября. Похолодание ожидается в Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской (до -3), Омской (-5), а также Иркутской (-7) областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В целом, по данным синоптиков, на территории СФО (за исключением крайнего севера) сохранится спокойная погода с большим суточным ходом температуры воздуха.

В юго-восточной части Сибири, под влиянием малоподвижного циклона прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 13-18 м/с.

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Лолита Белова