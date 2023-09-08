Главы иностранных государств не приедут на ВЭФ

Наиболее высокопоставленные иностранные участники Восточного экономического форума (ВЭФ) в этом году будут из Лаоса и КНР. Как заявила глава правительства Приморья Вера Щербина, во Владивосток приедут вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур»,— заявила госпожа Щербина. Также среди участников заявлены представители КНДР.

По данным властей Приморья, делегацию Мьянмы возглавит заместитель премьер-министра, министр транспорта и коммуникаций генерал Мья Тун У. Делегации Индии, Белоруссии, Казахстана, Сингапура и Филиппин возглавят послы этих стран в РФ. Уровень делегаций Вьетнама и КНДР не уточняется.

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что «ожидает интересное обсуждение».

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10–13 сентября. Восточные экономические форумы организуют на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. Для безопасности участников ВЭФ в Приморье запретили охоту.

Алексей Чернышев, Владивосток