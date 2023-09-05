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Коммерсантъ FM
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Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 12 сентября

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что «ожидает интересное обсуждение».

«Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла. В ответ на уточняющий вопрос о графике президента на ВЭФ господин Песков сказал, что «окончательные нюансы еще согласовываются».

В этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке 10–13 сентября. Восточные экономические форумы организуют на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. Для безопасности участников ВЭФ в Приморье запретили охоту.

О повышении интереса бизнеса к ВЭФ — в материале «Ъ» «Дельный Восток».

Лаура Кеффер

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