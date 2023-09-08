США передислоцируют часть своих военных в Нигере

США перебросят часть своих военнослужащих и военной техники в Нигере с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе, сообщил Пентагон. Вашингтон дислоцировал в стране около 1100 военнослужащих, сколько из них будут участвовать в переброске, неизвестно.

В военном ведомстве назвали этот шаг «мерой предосторожности» «Непосредственной угрозы американскому персоналу на местах нет»,— сказала пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх (цитата по AFP). Она добавила, что на авиабазе 101 останется «небольшая группа» персонала.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. 30 августа военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер