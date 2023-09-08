Пусть все дети будут здоровы!

Смысл ежегодной акции, в которой Русфонд участвовал уже седьмой раз, известен почти всем, кто так или иначе имеет отношение к детям, образованию и благотворительности: 1 сентября вместо горы разнородных букетов подарить учителю один красивый букет от всего класса, а оставшиеся деньги пожертвовать на благотворительность. Совместное доброе дело радует и педагога, и детей, и родителей гораздо больше, чем куча цветов.

Во время акции «Дети вместо цветов-2023» Русфонд получил 436 пожертвований на сумму в 1 942 343 руб. Всего за семь лет было собрано свыше 17,7 млн руб.— сотням детей была оказана своевременная медицинская помощь.

География акции в этом году так же обширна, как и в прошлом: помочь детям лечиться от тяжелых заболеваний решили жители больших городов и небольших населенных пунктов по всей стране — от Севастополя до Мурманска, от Владивостока до Бодайбо. Кстати, пожертвования приходили и из-за рубежа: поучаствовать в акции «Дети вместо цветов» решили жители Франкфурта-на-Майне, Парижа, Хельсинки. Больше всего участников, как и всегда, в Москве — 229 пожертвований. Второй по активности город — Санкт-Петербург с 39 пожертвованиями от учеников разных школ. С большим энтузиазмом откликнулись на акцию учителя, школьники и их родители из Екатеринбурга, Московской и Самарской областей.

Как правило, перевод средств на помощь конкретным детям сопровождается трогательными пожеланиями, этот год не стал исключением. «Малышка Злата, крепкого здоровья и беззаботного детства! Пусть все мечты исполняются»,— написали ученики 3 «А» класса Рощинской средней школы Екатеринбурга. Так дети выразили поддержку пятилетней Злате Воробьевой, которой после перенесенного менингоэнцефалита необходимо восстановительное лечение.

Целые классы собирали деньги во время акции, но иногда было и иначе. «Мы с сыном Артемом (семь лет) и дочкой Тасей (четыре года) хотим помочь Леве Фомину» — такое сообщение вместе с переводом прислала Екатерина из Балашихи. Артем — ученик школы №15, первоклассник. А Лева Фомин — полуторагодовалый малыш из Самары. У него первичный иммунодефицит, и нужна трансплантация костного мозга, подбор и активация донора, доставка трансплантата.

Акция в 2023 году принесла чуть меньше средств, чем в 2022-м, когда на собранную сумму примерно в 2,5 млн руб. удалось помочь 52 детям. Однако акция еще не закончена — пожертвования продолжают поступать, а те деньги, которые уже собраны, помогут 36 детям. Мы знаем, какие большие сердца у наших читателей, насколько велико их желание помочь. Однако не всегда их желания совпадают с возможностями. Вместе с переводами некоторые жертвователи писали нам, сокрушаясь, что удалось собрать только небольшую сумму. Отвечаем: пожалуйста, не расстраивайтесь. Любая сумма важна, любая пойдет в дело, любая поможет. Ведь самое главное тут — осознанное намерение помочь, которое превращают в прямое действие тысячи людей по всей стране. Желание и готовность помочь нельзя оценивать только в деньгах: движение сердца, откликнувшегося на чужую боль, бесценно.

«Пусть все дети будут здоровы!» — самое распространенное пожелание от участников акции «Дети вместо цветов», которое они передавали через Русфонд, оставляли в комментариях к переводам. Пусть! И спасибо огромное всем, кто помог тяжелобольным ребятишкам!

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда