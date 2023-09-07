В Уфе отстранена преподавательница колледжа, обмотавшая скотчем голову студента

Преподавательницу Уфимского автотранспортного колледжа (УАТК) отстранили от занятий после того, как она обмотала скотчем голову студента, сообщила изданию Ufa1.ru дирекция колледжа.

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан». На видео, предположительно снятом одним из учащихся, преподавательница обматывает красным скотчем голову студента со словами: «Что непонятно было в слове ''не мешать работать никому''? Не будешь больше мешать, да?»

В публикации Telegram-канала утверждается, что женщина разозлилась из-за неправильного ответа студента. В дирекции УАТК заявили изданию, что в отношении преподавательницы начата проверка.

Эрдни Кагалтынов