Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе отстранена преподавательница колледжа, обмотавшая скотчем голову студента

Преподавательницу Уфимского автотранспортного колледжа (УАТК) отстранили от занятий после того, как она обмотала скотчем голову студента, сообщила изданию Ufa1.ru дирекция колледжа.

Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан». На видео, предположительно снятом одним из учащихся, преподавательница обматывает красным скотчем голову студента со словами: «Что непонятно было в слове ''не мешать работать никому''? Не будешь больше мешать, да?»

В публикации Telegram-канала утверждается, что женщина разозлилась из-за неправильного ответа студента. В дирекции УАТК заявили изданию, что в отношении преподавательницы начата проверка.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...