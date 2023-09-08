Врачам нашли ИИ-решения

Во всех взрослых поликлиниках Москвы до конца сентября появится диагностический ассистент «Аида». Он поможет терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основании данных электронной медкарты пациента за последние два года. В мэрии подчеркивают, что финальное решение все равно будет за специалистом. На этом же акцентируют внимание и эксперты, опрошенные “Ъ”: внедрение ИИ-ассистента они в целом поддерживают, но подчеркивают роль врача, причем не только профессиональную, но и юридическую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При постановке диагноза столичные врачи получат возможность проконсультироваться с искусственным интеллектом

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ При постановке диагноза столичные врачи получат возможность проконсультироваться с искусственным интеллектом

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Мэрия Москвы до конца сентября оснастит все поликлиники ИИ-решением для помощи терапевтам и врачам общей практики в постановке диагноза. Этот проект, реализующийся с 2019 года, уже применяется в столичных медорганизациях в сегменте лучевой диагностики. Теперь, уверяют разработчики, решение для постановки диагноза готово к внедрению в широкую клиническую практику.

Новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений анализирует данные электронной медкарты пациента за последние два года и предлагает вариант заключительного диагноза. Модель была разработана в рамках сотрудничества экспертов правительства Москвы и «Сбера» и высококвалифицированных врачей, сообщила столичный вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития отрасли. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений»,— рассказала заммэра.

В пресс-службе мэрии пояснили, что новый модуль системы подключается в случае, когда во время заполнения протокола осмотра в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) терапевт решает поставить пациенту заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент параллельно анализирует жалобы и анамнез пациента из текущего протокола, а также текстовые данные его электронной медкарты и формирует диагноз. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом уведомлением. Задача сервиса не заменить врача, а его подстраховать, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, подчеркнула госпожа Ракова. При этом окончательное решение всегда принимает медик.

Ассистент обучен на записях о 30 млн визитов пациентов за два года, рассказали в «Сбере». В ходе эксперимента с привлечением 38 врачей сервис продемонстрировал точность более 87% при определении диагнозов. Согласно статистике, ИИ-помощник помогает врачу на приеме ставить окончательный диагноз в 40% случаев. Мэр Сергей Собянин отчитывался, что с октября 2020 года ИИ помог терапевтам поставить более 10 млн диагнозов. В конце 2022 года президент Владимир Путин рекомендовал другим регионам ориентироваться на столицу в вопросе цифровизации сферы здравоохранения.

Гендиректор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин напомнил, что внедрение искусственного интеллекта в медицинские системы происходит давно. «В частности "Доктис" в 2022 году запустил систему роботизированных медицинских помощников, которые собирают данные о состоянии здоровья пациентов с носимых гаджетов — холтеров, глюкометров, тонометров — и сигнализируют врачу о любом негативном изменении состояния пациента,— продолжает господин Лежнин.— По всем нашим продуктам мы сначала проводим клинические исследования, получаем подтверждение эффективности методологии и только потом внедряем в практику». По его мнению, важно понимать, что любая система на основе ИИ носит вспомогательный характер, то есть должна облегчать, автоматизировать работу врача, сокращать дистанцию между ним и пациентом, что особенно важно для регионов. Однако эксперт видит и «определенный риск»: «При использовании даже апробированных и сертифицированных систем окончательное решение должен принимать врач. При правильном позиционировании и использовании любых высокотехнологичных функций — да, это очень передовая и важная для здравоохранения история».

«Все, что облегчает работу врачей — напоминания и дополнительная аналитика, позволяющая им принять верное решение быстрее,— за этим будущее,— соглашается гендиректор медтехкомпании "Доктор рядом" Александр Андреев.— Нужно развивать решения, которые упростят рутинную работу врача с пациентом». По его мнению, основным препятствием для дальнейшего внедрения может стать разрозненность медицинских информационных систем и протоколов: «Центры управления данными в каждом регионе свои. Неплохо было бы иметь единый центр управления данными для роста темпов цифровизации медицины».

Основатель и гендиректор консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко полагает, что в целом препятствий для реализации проекта не только в Москве, но и в России нет, ссылаясь на приказ Минздрава, в соответствии с которым осуществляется оказание медуслуг в рамках цифровой медицины. Главное условие — соблюсти правила передачи персональных данных, подписать все согласия и документы о медицинских вмешательствах. «А вот с ресурсами, конечно, сложнее,— продолжает господин Ткаченко.— Если в Москве есть ЕМИАС и в рамках этой системы все хорошо и грамотно работает, то общая на территории России ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) в ряде регионов сбоит. Но в целом на базе и опыте ЕМИАС ее можно развивать, она вполне жизнеспособна для таких экспериментов». Вадим Ткаченко добавляет, что юридические вопросы всегда будут оставаться одними из главных в медицине: кто отвечает за лечение, насколько успешно оно проходит, и это тесно связано с качеством оказания медуслуг. «А оно зависит не только от того, есть ли у врача ассистент, а от профессионализма медика, который принимает решение. Ассистент — всего лишь система, которая должна направить врача и дать ему варианты, если есть какие-то сомнения»,— заключает господин Ткаченко.

Наталья Костарнова