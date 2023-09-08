Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врачам нашли ИИ-решения

Искусственный интеллект поможет московским терапевтам в постановке диагнозов

Во всех взрослых поликлиниках Москвы до конца сентября появится диагностический ассистент «Аида». Он поможет терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основании данных электронной медкарты пациента за последние два года. В мэрии подчеркивают, что финальное решение все равно будет за специалистом. На этом же акцентируют внимание и эксперты, опрошенные “Ъ”: внедрение ИИ-ассистента они в целом поддерживают, но подчеркивают роль врача, причем не только профессиональную, но и юридическую.

При постановке диагноза столичные врачи получат возможность проконсультироваться с искусственным интеллектом

При постановке диагноза столичные врачи получат возможность проконсультироваться с искусственным интеллектом

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

При постановке диагноза столичные врачи получат возможность проконсультироваться с искусственным интеллектом

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Мэрия Москвы до конца сентября оснастит все поликлиники ИИ-решением для помощи терапевтам и врачам общей практики в постановке диагноза. Этот проект, реализующийся с 2019 года, уже применяется в столичных медорганизациях в сегменте лучевой диагностики. Теперь, уверяют разработчики, решение для постановки диагноза готово к внедрению в широкую клиническую практику.

Новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений анализирует данные электронной медкарты пациента за последние два года и предлагает вариант заключительного диагноза. Модель была разработана в рамках сотрудничества экспертов правительства Москвы и «Сбера» и высококвалифицированных врачей, сообщила столичный вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития отрасли. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений»,— рассказала заммэра.

В пресс-службе мэрии пояснили, что новый модуль системы подключается в случае, когда во время заполнения протокола осмотра в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) терапевт решает поставить пациенту заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент параллельно анализирует жалобы и анамнез пациента из текущего протокола, а также текстовые данные его электронной медкарты и формирует диагноз. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом уведомлением. Задача сервиса не заменить врача, а его подстраховать, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, подчеркнула госпожа Ракова. При этом окончательное решение всегда принимает медик.

Ассистент обучен на записях о 30 млн визитов пациентов за два года, рассказали в «Сбере». В ходе эксперимента с привлечением 38 врачей сервис продемонстрировал точность более 87% при определении диагнозов. Согласно статистике, ИИ-помощник помогает врачу на приеме ставить окончательный диагноз в 40% случаев. Мэр Сергей Собянин отчитывался, что с октября 2020 года ИИ помог терапевтам поставить более 10 млн диагнозов. В конце 2022 года президент Владимир Путин рекомендовал другим регионам ориентироваться на столицу в вопросе цифровизации сферы здравоохранения.

Гендиректор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин напомнил, что внедрение искусственного интеллекта в медицинские системы происходит давно. «В частности "Доктис" в 2022 году запустил систему роботизированных медицинских помощников, которые собирают данные о состоянии здоровья пациентов с носимых гаджетов — холтеров, глюкометров, тонометров — и сигнализируют врачу о любом негативном изменении состояния пациента,— продолжает господин Лежнин.— По всем нашим продуктам мы сначала проводим клинические исследования, получаем подтверждение эффективности методологии и только потом внедряем в практику». По его мнению, важно понимать, что любая система на основе ИИ носит вспомогательный характер, то есть должна облегчать, автоматизировать работу врача, сокращать дистанцию между ним и пациентом, что особенно важно для регионов. Однако эксперт видит и «определенный риск»: «При использовании даже апробированных и сертифицированных систем окончательное решение должен принимать врач. При правильном позиционировании и использовании любых высокотехнологичных функций — да, это очень передовая и важная для здравоохранения история».

«Все, что облегчает работу врачей — напоминания и дополнительная аналитика, позволяющая им принять верное решение быстрее,— за этим будущее,— соглашается гендиректор медтехкомпании "Доктор рядом" Александр Андреев.— Нужно развивать решения, которые упростят рутинную работу врача с пациентом». По его мнению, основным препятствием для дальнейшего внедрения может стать разрозненность медицинских информационных систем и протоколов: «Центры управления данными в каждом регионе свои. Неплохо было бы иметь единый центр управления данными для роста темпов цифровизации медицины».

Основатель и гендиректор консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко полагает, что в целом препятствий для реализации проекта не только в Москве, но и в России нет, ссылаясь на приказ Минздрава, в соответствии с которым осуществляется оказание медуслуг в рамках цифровой медицины. Главное условие — соблюсти правила передачи персональных данных, подписать все согласия и документы о медицинских вмешательствах. «А вот с ресурсами, конечно, сложнее,— продолжает господин Ткаченко.— Если в Москве есть ЕМИАС и в рамках этой системы все хорошо и грамотно работает, то общая на территории России ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) в ряде регионов сбоит. Но в целом на базе и опыте ЕМИАС ее можно развивать, она вполне жизнеспособна для таких экспериментов». Вадим Ткаченко добавляет, что юридические вопросы всегда будут оставаться одними из главных в медицине: кто отвечает за лечение, насколько успешно оно проходит, и это тесно связано с качеством оказания медуслуг. «А оно зависит не только от того, есть ли у врача ассистент, а от профессионализма медика, который принимает решение. Ассистент — всего лишь система, которая должна направить врача и дать ему варианты, если есть какие-то сомнения»,— заключает господин Ткаченко.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...