Всего вам доброго, психического здоровья и хорошего настроения

Окончание пандемии COVID-19 не привело к заметному снижению числа нервных и психических расстройств. Директор Панамериканской организации здравоохранения Джарбас Барбоза уже призвал государственных деятелей сделать борьбу за психическое здоровье приоритетной задачей мировой политики. Многие ученые надеются, что справиться с депрессией, повышенным стрессом и тревожностью помогут последние технологические достижения, такие как искусственный интеллект (ИИ), чат-боты и виртуальная реальность. Наряду с ростом популярности соответствующих приложений и сервисов увеличивается спрос на технических специалистов по сбору и обработке информации о психическом состоянии пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пандемия коронавируса привела к росту числа расстройств и заболеваний, которое не снизилось после ее окончания. На фото: онлайн-сеанс психолога во время локдауна в 2020 году

Фото: Mahe Elipe / Reuters Пандемия коронавируса привела к росту числа расстройств и заболеваний, которое не снизилось после ее окончания. На фото: онлайн-сеанс психолога во время локдауна в 2020 году

Фото: Mahe Elipe / Reuters

И тебя вылечат, и меня вылечат

«Мы должны помнить, что поддержание психического здоровья — это не только личная борьба, но и задача государственных органов здравоохранения. Этот кризис уже настолько велик, что требует немедленного поиска решений»,— заявила в начале лета глава Комиссии по поддержанию психического здоровья Панамериканской организации здравоохранения (Pan American Health Organization — PAHO) и бывшая вице-президент Коста-Рики Эпси Кэмпбелл Барр.

Директор PAHO Джарбас Барбоза подчеркнул, что пандемия нанесла удар по психическому здоровью жителей Северной и Южной Америки. Он призвал государства активнее решать эту проблему, поскольку она также заметно сказалась на инвестициях, увеличила затраты на новые психиатрические лечебницы, обучение медперсонала и других специалистов в области психического здоровья.

По данным ЕК, проблемы, связанные с психическим здоровьем, затронули в общей сложности 84 млн граждан стран ЕС, что ежегодно обходится европейской экономике в €600 млрд — или в 4% от ВВП ЕС.

В июне Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении €1,3 млрд на программы и инициативы по поддержанию психического здоровья (.pdf).

В рамках европейских инициатив по поддержанию психического здоровья власти планируют организовывать программы с участием приглашенных специалистов в организациях, компаниях и на предприятиях, расширять службы психологической помощи для всех нуждающихся, особенно страдающих от депрессии и суицидальных настроений, финансировать обучение специалистов в области психиатрии и психотерапии и так далее.

Искусственный интеллект поможет естественному

Бурное развитие индустрии искусственного интеллекта, в том числе современных чат-ботов заметно стимулирует не только рынок интернет-поиска, но и рынок технологий для поддержания психического здоровья. Если в 2022 году мировой рынок приложений в этой сфере оценивался в $5,2 млрд, то в 2032 году он увеличится до $26,4 млрд, со среднегодовым ростом на 17,7%.

Наиболее популярными среди таких приложений, которых насчитывается уже несколько тысяч, являются те, что помогают справиться с депрессией и повышенной тревожностью,— их доля составляет 26%.

Самым же быстрорастущим сегментом в ближайшие годы станут приложения для управления стрессом и борьбы с ним.

Развитие ИИ позволяет разработчикам приложений и чат-ботов оснащать их функциями распознавания признаков эмоциональной неустойчивости в речи, повышенного стресса или депрессии, предлагать варианты решения тупиковых, с точки зрения нуждающихся в помощи, жизненных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Woebot — один из самых популярных в США чат-ботов для поддержания психического здоровья

Фото: Rafael Henrique / SOPA / Eastnews Woebot — один из самых популярных в США чат-ботов для поддержания психического здоровья

Фото: Rafael Henrique / SOPA / Eastnews

Голосовые чат-боты могут в любое время дня и ночи общаться с теми, кто испытывает депрессию от недостатка общения, а заложенные в них алгоритмы психотерапевтического воздействия способны подбодрить человека, повысить уверенность в себе, отвлечь от навязчивых переживаний и просто утешить. Инвесторы отмечают растущий потребительский спрос на такие приложения.

Разработчики одного из самых популярных в США чат-ботов для поддержания психического здоровья, Woebot, привлекли с момента запуска в 2017 году уже $123 млн. $100 млн из них были получены после 2021 года.

«Мы видим, что ИИ обладает огромным потенциалом в психологической поддержке людей,— отмечает директор по инновациям в сфере психического здоровья международной исследовательской компании Data Insights Марк Англесс.— ИИ используется и для развития речевых симуляторов, которые применяются в обучении волонтеров, участвующих в различных программах оказания психологической помощи. Такие методики помогли запустить в Великобритании в 2019 году первый бесплатный текстовый конфиденциальный чат-бот Shout для помощи нуждающимся в психологической поддержке».

Еще одной технологией, стимулирующей развитие этого сектора индустрии Hi-Tech, является виртуальная реальность. В прошлом году в Великобритании была запущена программа VR-терапии gameChange.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время VR-терапии симулируются ситуации, которые в реальной жизни вызывают стресс, чтобы человек научился с ним бороться

Фото: WALTRAUD GRUBITZSCH / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance / AFP Во время VR-терапии симулируются ситуации, которые в реальной жизни вызывают стресс, чтобы человек научился с ним бороться

Фото: WALTRAUD GRUBITZSCH / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance / AFP

Она позволяет людям с фобиями, психозами или повышенной нервозностью симулировать при помощи шлема виртуальной реальности ситуации, вызывающие стресс в реальной жизни: поездку в переполненном транспорте, полет в самолете, общение со случайными прохожими или гостями, посещение могил родственников и т. д. Виртуальный терапевт помогает пациенту успешно пройти испытание, давая советы и подсказки, а игровая форма — снизить стресс при выполнении заданий.

Еще одним растущим трендом в области психического здоровья является рынок так называемого душевного равновесия (mental wellness). К нему относятся, например, услуги консультирующих психоаналитиков и психотерапевтов, сеансы групповой психотерапии, услуги по амбулаторному медицинскому наблюдению, рекреационная и восстановительная психотерапия и т. п. Мировой объем этого рынка в 2022 году составил $148,4 млрд, а по итогам 2023-го может вырасти до $160 млрд. В период с 2024 по 2027 год средний рост может составить 7,7%, вследствие чего объем мирового рынка увеличится до $215,8 млрд.

Гнездо для кукушки

Американские специалисты заявляют о существенном росте дефицита профессиональных психологов и психоаналитиков, врачей-психиатров, медсестер, санитаров, технического персонала специализированных учреждений. По данным Ассоциации американских медицинских колледжей (AAMC), до пандемии COVID-19 в США 11% взрослых граждан заявляли о симптомах повышенной тревожности или депрессии. Во время пандемии эта доля выросла до 40%. Но и после завершения пандемии ситуация остается сложной — о таких симптомах еще заявляют 33% опрашиваемых. По прогнозам AAMC, в ближайшие несколько лет дефицит кадров может составить до 31 тыс. человек. «Мы испытываем хроническую нехватку психиатров, и дефицит будет только расти,— подчеркивает медицинский директор Американской ассоциации психиатров Сол Левин.— Многие не могут получить должный уход и услуги. Это влияет на их жизнь, на их способность работать, находиться в обществе».

Нехватка врачей, для подготовки которых необходима длительная и порой дорогостоящая учеба в специализированных медицинских вузах, привела к появлению специалистов, которым не требуются годы сложного обучения, но которые заметно помогают врачам.

«Технические специалисты в области психического здоровья» (mental health technician, MHT), выполняет функции на стыке квалифицированного врача-психиатра и обычного санитара. Они не просто следят за физическим состоянием пациента, но находятся с ним в психологическом контакте, беседуя и выявляя те или иные изменения в состоянии, собирают, систематизируют эти данные и потом передают лечащему врачу.

Для получения сертификата MHT необходим как минимум аттестат об успешном окончании средней школы, прохождение курсов длительностью от шести месяцев и стажировка в специализированном медицинском учреждении. Еще более предпочтительным вариантом является степень бакалавра по социальной работе, прохождение курсов и стажировка. Помимо выполнения функции посредника между пациентом и лечащим врачом в больнице такой специалист может осуществлять контроль за состоянием пациента после выписки либо при амбулаторном лечении — также проводя беседы, анализируя состояние пациента, собирая и систематизируя данные для их передачи врачам.

Сейчас в США работают около 52 тыс. сертифицированных MHT, а количество вакансий составляет 103 тыс.

Ожидается, что в ближайшие пять лет спрос на таких специалистов в стране будет расти в среднем на 12% в год.

Евгений Хвостик