Биометрия перепутала близнецов

Сервис «Оплата улыбкой» от «Сбера» может перепутать близнецов. Впервые с такой ситуацией столкнулся житель Санкт-Петеребурга. Он совершил покупки с помощью биометрии в магазине «Пятерочка», пишет «Фонтанка». При этом мужчина не передавал свои данные в «Сбер», а сделал это его брат-близнец. Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В конце августа житель Санкт-Петербурга Алексей в супермаркете на кассе самообслуживания случайно нажал на значок «Оплата улыбкой». Камера вывела на экран его изображение, и он инстинктивно улыбнулся. Каково было его удивление, когда появилась надпись, что покупка оплачена, ведь мужчина не просто не сдавал биометрию в «Сбер», но и в принципе не знал, что это за функция. Оказалось, опцию подключил его брат-близнец Александр, который живет в Анапе. И деньги банк списал именно с его карты. Подобный сервис настораживает, поскольку между братьями все же есть внешние отличия, говорит Алексей:

«Мы, скажем так, не на 100% похожи друг на друга, не как две капли воды. Нас можно различить, особенно, когда стоим рядом. Людей, похожих друг на друга, достаточно много. Не совсем понятно, как такие системы будут работать. Скажем так, у меня пока точно нет желания пользоваться такими услугами. На данный момент это заставляет только задуматься».

Чтобы проверить, не ошиблась ли система оплаты, Алексей провел подобный эксперимент еще несколько раз. На всякий случай он брал с полок недорогие товары, чтобы с карты брата не списывалось много средств. В итоге каждый раз покупки удавалось оплачивать с помощью улыбки и чужого банковского счета.

В самом «Сбере» предупреждают: если пользователь очень похож с братом или сестрой, система не позволит зарегистрировать биометрический шаблон дважды. Но если регулярно оплачивать покупки вместо родственника, то банк может отключить эту функцию. Застраховаться от такой ошибки системы практически невозможно, говорит гендиректор компании «Интемс» Алексей Титов:

«Если для людей, которые знают о наличии похожих родственников, еще можно придумать какую-то дополнительную идентификацию, то с теми, кто не знает, это вообще невозможно. Идея оплаты покупок с использованием биометрического признака, она не нова. Например, компания Amazon активно форсит свою систему биометрии. Но они ее не используют. Они используют венозный рисунок руки, в том числе и потому, что его фактически невозможно снять незаметно».

Подобной функции в «Сбере», правда, пока нет. По разным оценкам, сейчас в России живут более полутора миллионов пар близнецов. И с аналогичными проблемами они могут столкнуться не только в банковской, но и в других системах биометрии.

Чтобы обезопасить финансы, близнецам пока лучше пользоваться традиционным способом оплаты, считает эксперт по информационным технологиям Сергей Кулешов:

«Конечно, классические системы надежнее, особенно если речь идет о непреднамеренной ошибке. Мы сталкиваемся сейчас с новой технологией, и очевидно, что будут возникать какие-то мелкие неприятности. Возможно, мы никогда не сможем их решить, или пойдем путем дополнительной верификации. Те самые коды, о которых идет речь, это же не просто так, а как раз чтобы обеспечить стопроцентную надежность».

Подобные курьезы могут возникнуть и в московском метрополитене. В начале августа компания подала заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда.

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Мария Широкова