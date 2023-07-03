Биометрия не находит отклика

Восемь из десяти россиян не готовы расплачиваться с помощью технологии распознавания лиц. О недоверии граждан к биометрии говорят данные опроса Superjob. Респонденты не уверены в защищенности своего банковского счета и просто не хотят сдавать биометрические данные. Авторы исследования приводят один из популярных аргументов: «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Насколько обоснованы эти опасения? Гендиректор компании «Системы управления идентификацией» Светлана Белова считает, что проблема не совсем в этом:

««Насилие вызывает некоторое сопротивление. Но уж больно упорно нас туда загоняют. Это, мне кажется, должно вызывать подозрение и некоторую напряженность у граждан. Второе обстоятельство — нет полного доверия к тому, что их данные, сохраненные в государственной информационной системе, находятся в полной неприкосновенности. Людям не нравится напряженное время, идея тотальной слежки со стороны государства. А наличие биометрических данных — это возможность идентифицировать в любой ситуации по биометрии.

Кроме того, люди не видят особой выгоды, наверное. Все привыкли расплачиваться аналогом Apple Pay, теперь появились QR-коды, много всяких возможностей. Непонятно, ради чего подвергать себя дополнительному риску. Я не вижу таких приложений, которые сделали бы биометрию безусловно важной и полезной для граждан. Тут только насилие может помочь».

На прошлой неделе “Ъ” сообщал, что банки начали передавать данные граждан в Единую биометрическую систему, которая управляется государствам. Сделать это нужно до 30 сентября либо уничтожить цифровые слепки, которые сдали россияне. Возможно, развитие единой системы изменит отношение к биометрии, полагает эксперт по информационным технологиям Сергей Кулешов:

«Одно дело, когда все данные, мой мой FaceID находятся в телефоне, который у меня в руках. Уровень доверия именно своему устройству существенно выше, чем к какому-либо государственному сервису. Если мы посмотрим на опросы, на уровень доверия, например, к "Госуслугам" и банкам и сравним их, то мы увидим, что "Госуслугам" граждане доверяют больше. Вероятно, что с появлением развития этой единой базы больше людей начнет доверять и пользоваться.

С точки зрения развития технологий взаимодействия между человеком и сервисом коммерческим или банком, или государственным сервисом — это развитие, какой-то поиск новых решений, которые в будущем будут очень удобны и востребованы. Возможно, мы сейчас просто сделали несколько шагов в данном направлении, и пока лица не очень хорошо к этому подходят. Возможно, мы перейдем к сканированию ладоней, например, сейчас тоже такие проекты есть, и вместо лица будем использовать ладонь».

На прошлой неделе “Ъ” сообщал, что банки начали передавать данные граждан в Единую биометрическую систему, которая управляется государствам. Сделать это нужно до 30 сентября либо уничтожить цифровые слепки, которые сдали россияне. Возможно, развитие единой системы изменит отношение к биометрии, полагает эксперт по информационным технологиям Сергей Кулешов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".