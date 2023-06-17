Лицо внедряется в оплату

Центробанк допустил внедрение оплаты по лицу во всех торговых сетях страны. Как заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в интервью РБК, это может произойти до конца года. По ее оценкам, функция будет крайне востребована в случае с небольшими суммами. В проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК) и Центр биометрических технологий. Ритейлеры уже применяют технологию биоэквайринга от Сбербанка. В последние годы ее тестировали сети Prime, «Вкусвилл», «Магнит», «Лента» и «Перекресток». В самой кредитной организации осенью сообщили, что число клиентов сервиса под названием «По улыбке» превысило миллион человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Далеко не все ритейлеры заинтересованы во внедрении системы оплаты по лицу в своих магазинах, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Для ритейлеров всегда очень тонкая и болезненная история — это затраты на эквайринг. Крупные ритейлеры, особенно FMCG, всегда получают достаточно привлекательные условия. Если это требует инвестиций и при оказывается дороже, чем текущие технологии, то, конечно, это не очень интересно. Что касается широты распространения, то здесь есть очевидные риски, а покупатели думают о возможных утечках информации, надежности ее использования.

Думаю, что определенный интерес к такой технологии будет. Сказать, что он сравнится с более классическими технологиями в краткосрочной и среднесрочной перспективе — скорее нет. Но если говорить об инновации, которая уже работает — это кассы самообслуживания. Но вот с точки зрения способов, классическая оплата банковскими картами или виртуальными через мобильный телефон, она, конечно, является основной и приоритетной».

В московском метро технология оплаты по лицу используется с осени 2021-го. В апреле в столичном дептрансе сообщили, что с момента запуска технологией Face Pay пассажиры и сотрудники метрополитена воспользовались 19 млн раз. При этом суточный пассажиропоток в подземке до пандемии оценивался в 9 млн человек.

Граждане со скепсисом относятся к технологии из-за риска утечек и слежки, считает директор автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин:

«В России утечки персональных данных происходят чуть ли не ежесуточно. Конечно, люди не хотят сдавать биометрические данные. Если вы потеряете паспорт, пароль, все это можете восстановить. А глаза, пальцы, лицо, радужную оболочку глаза трудно поменять. Мошенники, завладевшие вашими биометрическими данными, могут, особенно в сговоре с людьми в системах, могут пройти верификацию за вас в некоторых случаях. И еще биометрические данные идеально подходят для злоупотребления, людьми, обладающими доступом к этим данным.

Граждане могут оказаться объектами государственного присмотра. Применение технологий для слежки за призывниками, за мобилизованными, точно так же они могут применяться для слежки за алиментщиками. Не надо думать, что это обойдет каждого стороной».

В то же время китайские власти планируют массово внедрять систему оплаты товаров и услуг ладонью. На днях ее начал тестировать в пекинском метро айтигигант Tencent . Для оплаты поездки нужно поднести руку к специальному сканеру на турникете. Трансакция пройдет автоматически через местный сервис WeChat Pay. Технология сканирует поверхность ладони на небольшом расстоянии.

В будущем оплату ладонью планируют внедрить в китайских ресторанах и офисах. В США такая технология уже используется в розничных точках компании Amazon и сети супермаркетов Whole Foods. Такой метод дешевле и удобнее оплаты с помощью лица, поясняет эксперт по информационной безопасности Сергей Кулешов. Он допускает, что через несколько лет технологию начнет использовать и российский бизнес:

«Убежден, что точность распознавания ладони будет заметно выше, чем точность распознавания лица. И, скорее всего, даже с точки зрения оборудования то, что будет использоваться для сканирования ладони, окажется заметно дешевле и проще в эксплуатации. С лицом происходит больше всякого рода изменений. У мужчин растет борода или усы, люди начинают носить очки, меняют прически. Чем больше таких изменений, тем более лояльным должен быть алгоритм. С ладонью же какие-то операции, то есть повреждения и так далее, да, возможны, а в остальном, отпечатки не меняются, потерять их довольно сложно, и ладони люди в соцсети не выкладывают, в отличие от лица. Соответственно, вектор атаки, попытка как-то сфальсифицировать усложнена. Что-то мне подсказывает, что ладонь будет ближе, понятнее, и, наверное, даже выглядеть безопаснее для людей.

Мы сейчас наблюдаем самое начало развития этой технологии. Буквально только две компании — это WeChat и Amazon — ее тестируют. Пока у них успешные результаты, а дальше рынок подскажет. Если это выгоднее, быстрее, проще и лучше для покупателей, значит, будет развиваться.

Если пофантазировать, как бы это могло выглядеть у нас, то какие-то из технологические гиганты, связанные с финтехом, с финансовыми сервисами, возьмут эту технологию на тестирование. Они посмотрят, попробуют внедрить, возможно, интегрировать с единой базой биометрии, но это требует регуляторных изменений, поскольку сейчас там ладонь пока нельзя хранить.

Когда начали развиваться нейронные сети и вся эта история вокруг искусственного интеллекта, непосредственно распознавание лиц было прямо трендом. И я думаю, что это было дополнительным аргументом к тому, чтобы разрабатывать платежные системы на базе именно биометрии лица».

По данным “Ъ”, прошлой осенью российские банки попросили правительство снизить требования по безопасности оборудования, которое используется при биометрической аутентификации клиентов. В кредитных организациях отмечали, что подходящей по качеству и цене техники для защиты данных в стране нет.

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Елизавета Скобцова