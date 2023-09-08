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Коммерсантъ FM
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Лосось попал в клешни

Совладельцы ГК «Антей» вошли в капитал хабаровского рыбзавода

Активы в сфере вылова и переработки красной рыбы сохраняют интерес для инвесторов. Совладельцы крупного добытчика краба ГК «Антей» стали соучредителями Восточного рыбокомбината (ВРК) в Хабаровском крае, способного выпускать до 500 тонн продукции в сутки. Сделку намерены оспорить наследники бывшего владельца ВРК, но сделать это будет непросто, говорят юристы.

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Совладельцы структур рыбопромышленной группы «Антей» Иван Михнов и Аркадий Пинчевский в июле получили по 25% ООО ВРК, которое занимается добычей и переработкой лососевых в Хабаровском крае, следует из ЕГРЮЛ. Остальные 50% с июня принадлежат самому обществу. В ГК «Антей» “Ъ” оперативно не ответили.

ВРК управляет заводом мощностью до 500 тонн продукции в сутки. На 2016 год это был крупнейший комплекс по переработке рыбы в регионе, сообщало Росрыболовство. Как следует из материалов амурского управления агентства, ВРК также принадлежат права на вылов гольца, горбуши и кеты на участках в Сахалинском заливе. Прежде по 50% ВРК владели Александр Бронников, скончавшийся осенью 2022 года, и Денис Дядинкин, следует из СПАРК. Связаться с последним не удалось.

ГК «Антей», по собственным данным, владеет квотами на вылов более 39% крабов на Севере и 12,5% на Дальнем Востоке, объем добычи в 2022 году — 18,4 тыс. тонн. Также ежегодно ловит около 20 тыс. тонн рыбы, выращивает гребешков, устрицы, мидии и др. Аркадий Пинчевский ранее возглавлял совет директоров московского водочного завода «Кристалл», а в 2005–2007 годах был вице-губернатором Сахалинской области.

Смена совладельцев ВРК сопровождается судебным разбирательством с вероятными наследниками господина Бронникова. В августе арбитражный суд Хабаровского края принял к производству иск Элеоноры Бронниковой к ВРК и учредителям компании о признании недействительным отказа в выдаче согласия на переход доли, переводе на нее прав и обязанностей покупателя по договорам купли-продажи и аннулировании последних записей в ЕГРЮЛ. Предварительное заседание назначено на 18 октября.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что споры наследников участника общества и остальных учредителей из-за перевода долей достаточно распространены. Но для удовлетворения таких требований необходимы серьезные правовые основания, добавляет партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Связаться с госпожой Бронниковой не удалось.

В 2022 году продажи красной рыбы в России сократились на 22%, до 118 тыс. тонн, оборот рынка остался на уровне 70 млрд руб., сказано в отчетности производителя лосося и форели «Инарктика». Снижение продаж в натуральном выражении связано с сокращением импорта из-за осложнения поставок из Чили и Фарерских островов после ужесточения западных санкций против РФ в связи с военными действиями на Украине. Из-за снижения предложения средняя стоимость лосося в 2022 году росла на 25% год к году, подсчитывали в Национальном рейтинговом агентстве.

В этом году на цены на лососевые на внутреннем рынке влияет удачная путина. К 5 сентября, по данным Росрыболовства, добыто более 572 тыс. тонн тихоокеанских лососей, а по итогам сезона вылов может приблизиться к 600 тыс. тонн, что станет вторым результатом с 2018 года. На конец августа, сообщает Рыбный союз со ссылкой на мониторинг «Нацрыбресурса», оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 60% год к году, до 155 руб. за 1 кг, а средняя стоимость кеты выросла на 5,5%, до 380 руб. за 1 кг.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что рынок лососевых сильно зависит от природных факторов: в этом году вылов значительный, но уже в следующем добыча может снизиться. По его словам, дикий лосось остается востребованным продуктом на внутреннем рынке и для экспорта. А добывающаяся на Амуре кета особенно ценится на внешних рынках, добавляет эксперт.

Анатолий Костырев

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