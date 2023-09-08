Бывший топ-менеджер YIT открыл «Страну девелопмент»

Выходец из «Аквилона» и YIT Владимир Шабанов назначен региональным директором ГК «Страна девелопмент» в Санкт-Петербурге. В этой должности он будет отвечать за сделки по приобретению земельных участков и курировать текущие проекты группы, которой принадлежит более 80 га в регионе. Основной задачей топ-менеджера будет согласование с городом жилой застройки этой территории, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последнее место работы Владимира Шабанова перед приходом в «Страну Девелопмент» — девелоперская компания «Аквилон». В течение полугода он работал ее исполнительным директором по Петербургу и Ленобласти, после чего покинул этот пост по собственному желанию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Последнее место работы Владимира Шабанова перед приходом в «Страну Девелопмент» — девелоперская компания «Аквилон». В течение полугода он работал ее исполнительным директором по Петербургу и Ленобласти, после чего покинул этот пост по собственному желанию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что Владимир Шабанов перешел на работу в ГК «Страна девелопмент», стало известно из данных ЕГРЮЛ. Этим летом топ-менеджер возглавил ООО «СЗ "Страна.78"» и ООО «СЗ "Остров"», входящие в состав группы. В «Стране девелепомент» отказались от комментариев, Владимир Шабанов не ответил на звонки «Ъ-СПб».

По информации источников «Ъ-СПб», несколько месяцев назад топ-менеджер был назначен региональным директором «Страны девелопмент» в Санкт-Петербурге. В этой должности он отвечает за текущие проекты застройщика на местном рынке и сделки по покупке новых участков. Прежде развитие «Страны девелопмент» в регионе курировал Дмитрий Колтунов, занимающий должность управляющего партнера группы.

Владимир Шабанов — бывший топ-менеджер девелоперской компании «Аквилон». В течение полугода он работал ее исполнительным директором по Петербургу и Ленобласти, после чего покинул этот пост по собственному желанию. Это решение источники «Ъ-СПб» объясняли расхождением взглядов на развитие бизнеса между топ-менеджером и совладельцем «Аквилона» Александром Рогатых. До этого господин Шабанов около десяти лет был сотрудником финского строительного концерна YIT. В 2012 году его назначили руководителем крупных девелоперских проектов застройщика, а в 2020 году — вице-президентом.

«Страна девелопмент» — крупнейший застройщик жилья Тюменской области, который также работает в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По данным Единого ресурса застройщиков, в стадии строительства у группы находится 649,8 тыс. кв. м недвижимости. Ее выручка по МСФО за 2022 год составила 25 млрд рублей, чистая прибыль — 3,1 млрд рублей. Владельцами девелопера являются его президент Александр Гайдуков и Игорь Бутаков. В прошлом году «Страна девелопмент» активно наращивала земельный банк в Санкт-Петербурге. Группа приобрела площадку в промзоне «Ржевка» и расположенную рядом территорию предприятия «Краснознаменец» в Красногвардейском районе. Участки общей площадью 70,6 га позволяют построить 700 тыс. кв. м жилья. Также «Стране девелопмент» принадлежит 16,3 га на улице Калинина в Кировском районе города, где оценочно можно построить 160 тыс. кв. м жилья.

Решение привлечь в компанию Владимира Шабанова, скорее всего, связано с высокой загрузкой Александра Гайдукова, у которого нет возможности уделять достаточно времени проектам в Петербурге, полагает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Это удачное приобретение для «Страны девелопмент», учитывая компетенции топ-менеджера и хорошее знание местного рынка, полагает гендиректор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов.

Основная задача Владимира Шабанова будет состоять в согласовании застройки купленных площадок со Смольным, полагает Андрей Вересов. Эти участки смотрело большое количество девелоперов, но из-за неопределенных перспектив их перевода под жилье отказались от сделки, объясняет он. Проекты комплексного развития территории существенно отличаются от точечной застройки, которой занимался YIT, указывает господин Белоусов. В них большое количество нюансов, связанных с благоустройством территории, развитием социальной и транспортной инфраструктуры, подчеркивает эксперт.

Константин Куркин