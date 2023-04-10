Исполнительный директор не прижился в «Аквилоне»

В девелоперской компании «Аквилон» вновь освобождается пост исполнительного директора по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Эту должность покидает Владимир Шабанов, который был назначен всего шесть месяцев назад. Уход топ-менеджера может быть связан с разными взглядами на развитие бизнеса с собственником группы, полагают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Должность исполнительного директора по Санкт-Петербургу и Ленобласти компании «Аквилон» покидает Владимир Шабанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Должность исполнительного директора по Санкт-Петербургу и Ленобласти компании «Аквилон» покидает Владимир Шабанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что исполнительный директор «Аквилона» Владимир Шабанов покидает свой пост, «Ъ-СПб» рассказали три источника, знакомые с ситуацией. По их информации, речь идет об уходе по собственному желанию. Топ-менеджер курирует развитие бизнеса группы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Владимир Шабанов не ответил на звонки «Ъ-СПб», в «Аквилоне» оставили вопросы без ответа.

Владимир Шабанов пришел в «Аквилон» в октябре прошлого года. До этого он около десяти лет проработал в финском строительном концерне YIT. В 2012 году он стал руководителем крупных девелоперских проектов застройщика, а в 2020 году был назначен вице-президентом YIT. С новым местом работы топ-менеджер пока не определился, говорят собеседники «Ъ-СПб».

«Аквилон» занимает шестое место по объему строящегося жилья в Санкт-Петербурге с показателем 267,7 тыс. кв. м. Также у девелопера есть проекты в Москве, Ленинградской и Архангельской областях. За время своей работы «Аквилон» ввел более 2 млн кв. м недвижимости. По данным Единого ресурса застройщиков, доля девелопера на рынке Санкт-Петербурга составляет 2,9%. Структуры группы принадлежат президенту «Аквилона» Александру Рогатых и депутату Архангельского областного собрания депутатов Александру Фролову, следует из данных kartoteka.ru.

Источники «Ъ-СПб» утверждают, что уход господина Шабанова из компании связан с тем, что он не сработался с Александром Рогатых. В российских строительных компаниях многое зависит от позиции владельца, тогда как у зарубежных девелоперов, таких как YIT, основные решения принимаются коллегиально на совете директоров, отмечает гендиректор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов.

Кроме того, у менеджера был ограниченный круг задач, поскольку «Аквилон» в последнее время делал ставку на московский рынок, тогда как на земельном рынке Петербурга его активность снизилась, обращает внимание другой собеседник «Ъ-СПб». Вместе с тем у застройщика остаются существенные социальные обязательств перед городом, что может повлиять на перспективы согласования новых проектов, утверждает он. Господин Шабанов пришел в компанию без команды, что могло отразиться на эффективности его работы, добавляет другой собеседник «Ъ-СПб».

Это не единственные кадровые изменения в «Аквилоне» за последнее время. В прошлом году группу покинул коммерческий директор Егор Федоров, который перешел на аналогичную должность в GloraX. Предшественник господина Шабанова на посту исполнительного директора Андрей Вересов проработал в «Аквилоне» около года.

Кандидат на замену господину Шабанову пока не найден, поясняют собеседники «Ъ-СПб». Скорее всего, «Аквилон» решит привлечь топ-менеджера со стороны, как уже делал ранее, предполагает господин Белоусов. У специалиста, который вырос внутри, обычно «замыливается» взгляд, тогда как человек из другой компании может привнести новую экспертизу, рассуждает эксперт. Но свободных топ-менеджеров на рынке практически нет, поэтому «Аквилону», вероятно, придется переманивать кого-то у конкурентов, констатирует другой источник «Ъ-СПб» в строительной отрасли.

Константин Куркин