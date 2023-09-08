Загородное переселение

Спрос на загородные дома в Сибири с начала года вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Земельными участками интересовались на 15% больше потенциальных покупателей. Аналитики считают, что интерес увеличился благодаря развитию ипотечных программ в этом сегменте недвижимости и доступной стоимости такого жилья: квадратные метры в индивидуальных домах, как правило, в 1,2–2 раза дешевле, чем в городских квартирах. На фоне повышенного спроса количество предложений сократилось: за год их стало на 23% меньше. Впрочем, дальнейшего роста этого сегмента не предвидится, считают аналитики. В условиях нестабильной экономической ситуации и подорожания стройматериалов многие пересмотрят планы по покупке загородных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года по август запросы потенциальных покупателей на покупку загородных домов в Сибири выросли на 10%, а на земельные участки — на 15%

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ С начала года по август запросы потенциальных покупателей на покупку загородных домов в Сибири выросли на 10%, а на земельные участки — на 15%

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В регионах Сибири отмечен повышенный спрос на загородную недвижимость. Так, с начала года по август запросы потенциальных покупателей на покупку таких домов выросли на 10%, а на земельные участки — на 15%, подсчитали эксперты «Циан аналитики». «Если в прошлом году максимальные показатели были в январе-феврале, то в 2023 году динамика спроса уже ближе к традиционным сезонным циклам — активность постепенно увеличивалась с приближением лета, затем спрос перешел к стагнации»,— комментирует эксперт «Циан аналитики» Елена Лапшина.

По данным «Авито недвижимости», в структуре спроса наибольший рост интереса к индивидуальным домам наблюдался в Туве (+39,9%), Красноярском крае (+4,8%), Томской и Новосибирской областях (+2% в каждом регионе).

По словам руководителя направления загородной недвижимости агентства «Этажи» Валентина Канаева, большим спросом пользуется строительство домов с проверенными подрядными организациями: «Во-первых, потому что можно построить дом в ипотеку с господдержкой либо по семейной программе. Можно выбрать планировку и дизайн своего будущего дома, а также в ряде случаев зашить ремонт в ипотеку».

«Самым бурным спрос на загородные дома был во время пандемии, и сейчас он тоже высокий. У людей произошла переоценка своих условий проживания. Никто не хочет остаться в четырех стенах на длительный период. Еще одним толчком к увеличению спроса стала сельская ипотека. Динамика объема продаж по загородной недвижимости увеличилась на 5–10% относительно прошлого года. Люди меняют свой образ жизни. Если у семьи появляются средства, они приобретают готовый дом с круглогодичным проживанием»,— отмечает эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Александр Зверев.

Объем предложения при этом на загородном рынке снижается. Отрицательная динамика проявилась еще во второй половине прошлого года, когда продавцы убирали объявления с продажи после завершения летнего сезона. В начале 2023-го выбор немного увеличился, после чего до настоящего времени практически не менялся: покупателям в регионах Сибирского федерального округа (СФО) с апреля было доступно около 28–29 тыс. домов и 13–14 тыс. земельных участков. Относительно августа прошлого года объем предложения домов меньше на 23%, участков — на 16%, рассказали в «Жилфонде».

Повышенный спрос и сокращение предложений повлияли на стоимость загородного жилья в СФО. По данным «Циан аналитики», в августе 2023 года в среднем по федеральному округу стоимость индивидуальных домов составила 4,8 млн руб., что на 5,2% больше, чем в январе 2023-го. Участки подорожали на 12,7% до 1,3 млн руб. в среднем, за год — относительно августа прошлого года — на 19,4% и 28,4% соответственно. «Рост цен наблюдался почти во всех регионах федерального округа. Примечательно, что рост цен происходит на фоне снижения средней площади домов в продаже. Например, в конце августа средний метраж загородного дома, выставленного на продажу в регионах СФО, составил 101,6 кв. м, при том что еще три месяца назад — 106,6 кв. м, а в начале года — 119,6 кв. м. Тренд на снижение средних площадей загородных домов наблюдается в большинстве регионов РФ»,— рассказала Елена Лапшина.

Наибольший рост стоимости частных домов за год — с августа 2022-го по август 2023-го — отмечен в Республике Алтай (+60%, до 7,5 млн руб.), Алтайском крае (+25%, до 3,7 млн руб.), Республике Тыва (+24%, до 6,3 млн руб.), Кемеровской (+21%, до 2,5 млн руб.), Иркутской (+20%, до 4,8 млн руб.) и Новосибирской областях (+19%, до 6 млн руб.). Единственным регионом, где цена снизилась, стал Красноярский край — за год снижение составило 4%, до 3,9 млн руб. в среднем. Как отмечает Александр Зверев, цены на загородную недвижимость колеблются в зависимости от курса валют, так как большая часть строительных материалов и техника закупаются в близлежащих странах.

Больше всего земельные участки под ИЖС за год подорожали в Иркутской области (+73%, до 2,3 млн руб.), Республике Тыва (+65%, до 1,5 млн руб.), Алтайском крае (+41%, до 1,4 млн руб.) и Республике Алтай (+33%, до 3,5 млн руб.). Наименьшая динамика отмечена в Омской (+9%, до 0,8 млн руб.), Новосибирской (+8%, до 1,1 млн руб.) и Кемеровской областях (+7%, до 0,6 млн руб.).

Наибольший рост рынка загородной недвижимости был во времена пандемии (рост составил 20%), аналогичного в ближайший год не ожидается, считают эксперты. На фоне нестабильной экономической ситуации и подорожания стройматериалов, многие пересматривают планы на стройку. По итогам всего 2023 года ожидается рост спроса в пределах 5–10%.

Лолита Белова