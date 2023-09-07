Morgan Stanley запустит чат-бот для обеспеченных клиентов

В этом месяце американский банк Morgan Stanley запустит чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет использоваться в обслуживании обеспеченных клиентов. Как сообщает Reuters, чат-бот, разработанный совместно с компанией OpenAI, создателем чат-бота ChatGPT, прошел тестирование в течение нескольких месяцев при участии тысячи финансовых консультантов.

Планируется, что банковский чат-бот будет использоваться сотрудниками для быстрого поиска необходимых данных или документов, которые могут понадобиться в ходе общения с клиентами. Кроме того, банк планирует использовать этого виртуального помощника — при условии получения согласия на то клиента — для создания краткого изложения разговора клиента с сотрудником, для составления списка следующих действий, внесения обновленных данных в базу данных банка, планирования следующих визитов клиента в банк, а также выполнения ряда других функций. Полное описание программы пока банком не приводится, отмечает агентство.

Между тем, как подчеркнул руководитель информационной службы подразделения Morgan Stanley по управлению состояниями и инвестициями Сэл Кукчара, консультирование по вопросам инвестиций по-прежнему будут вести сами сотрудники банка. Чат-бот банк рассматривает как технологию, которая является удобным инструментом, но «консультанты по-прежнему остаются центральным звеном». В числе других крупных компаний в банковской и финансовой сфере, которые внедряют ИИ и запускают или готовятся запустить свои чат-боты, JPMorgan Chase, Bank of America, Moody`s Analytics.

Алена Миклашевская