Возбуждено дело из-за ДТП с велосипедистками в Ленинградской области

После ДТП с велосипедистками-подростками на трассе «Скандинавия» управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, перевозчик допустил водителя Scania к управлению грузовиком в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха, а также условий труда водителей автомобилей. Руководству школы-интерната «Олимпийский резерв» из Сестрорецка инкриминируют нарушение при организации велопробега требований безопасности при занятиях с несовершеннолетними.

«В результате указанных нарушений 7 сентября 2023 года водитель большегруза на 59-м км автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном с ним направлении автомобилем, который от удара продвинулся вперед и совершил наезд на двигающихся впереди 11 несовершеннолетних велосипедистов»,— говорится в релизе комитета.

Водителю фуры предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее за собой смерть людей (ст. 264 УК РФ). Им оказался 31-летний мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По информации «Фонтанки», тягач числится за компанией «Неруд-Люкс», зарегистрированной во Всеволожском районе.

Сегодня утром, 7 сентября, на трассе «Скандинавия» тягач Scania столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Ford, который сопровождал группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковушка сбила спортсменок. В результате аварии две девочки погибли на месте, еще семь подростков и их тренер госпитализированы с травмами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в аварии. Он отметил, что всем им будет оказана помощь, которая включает программы реабилитации.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург