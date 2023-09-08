Участок отдадут на халяль

ООО «Алтын курай» победило в споре с минземимуществом Башкирии об аренде двух земельных участков на улице Центральной в Уфе общей площадью 1,2 га для строительства оптового центра «Халяль». Компания, которая ранее была подрядчиком строительства мечети Ар-Рахим, начала возводить объект в 2016 году, но не может достроить его до сих пор. На протяжении последних лет «Алтын курай» пытается получить права на продолжение аренды земельных участков. В минзеимуществе Башкирии вчера комментарий не предоставили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии по иску ООО «Алтын курай» к министерству земельных и имущественных отношений республики. Компания просила суд признать незаконным отказ министерства предоставить в аренду на три года два земельных участка общей площадью 1,2 га на улице Центральной в Уфе для завершения строительства оптовой торговой базы «Халяль».

Как следует из материалов дела, в 2011 и 2013 годах управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) Уфы предоставило спорные земли в аренду Духовному управлению мусульман Башкирии. Договор аренды первого участка истекал в июле, второго — в октябре 2016 года. В мае того же года «Алтын курай» получил разрешение на возведение оптового центра, а в июне зарегистрировал на спорных землях объект незавершенного строительства.

В августе 2016 года УЗИО предоставило «Алтын кураю» в аренду на три года один из участков для завершения строительства. Права пользоваться вторым участком до января 2019 года компания добилась в арбитражном суде в декабре 2017 года. После этого истец обратился в минземимущество региона с предложением продлить договор аренды на трехлетний срок и получил отказ.

Суд первой инстанции в феврале текущего года заключил, что компания была лишена возможности завершить строительство объекта в трехлетний срок, поскольку получила в аренду только один участок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алтын курай» зарегистрировано в Уфе в декабре 2007 года. Учредителем компании является Ильдар Ишеев. Информация о выручке «Алтын курая» не обновляется с 2016 года. В 2013–2016 годах аффилированная с Духовным управлением мусульман Башкирии компания выполняла функции службы заказчика и генподрядчика при строительстве мечети Ар-Рахим.

Минземимущество направило апелляционную жалобу, в которой указало, что решение суда не основано на законе, а отказ предоставить участки в аренду повторно без проведения торгов основан на положениях Земельного кодекса. В частности, в документе допускается передача земель для завершения строящегося объекта в том случае, если в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта для продажи с публичных торгов.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд этот довод опроверг, отметив, что в июне арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворить требования министерства об изъятии незавершенного оптового центра. Само изъятие объекта возможно в том случае, если собственник не докажет, что не смог достроить его из-за действий или бездействия органов власти.

Кроме того, указал суд, отказ министерства продлить срок аренды земельного участка «порождает правовую неопределенность» в отношении расположенного на нем объекта незавершенного строительства, а также нарушает имущественные права застройщика.

В апреле минземимущество направило иск в арбитражный суд Башкирии о признании «Алтын курая» банкротом, очередное заседание по делу назначено на 12 сентября. В августе ведомство обратилось в суд с просьбой признать право собственности на недостроенный оптовый центр отсутствующим, заявление оставлено без движения из-за процессуальных нарушений.

Ильдар Ишеев вчера от комментариев отказался.

В минземимуществе Башкирии на запрос «Ъ-Уфа» оперативно не ответили.

Решения судов представляются законными и обоснованными, полагает руководитель практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова. «Учитывая, что в рамках рассмотрения иного судебного дела уполномоченному органу уже отказали в изъятии объекта незавершенного строительства, создается правовая неопределенность, что для сохранения стабильности гражданского оборота является недопустимым. Поэтому суд верно занял позицию о том, что при наличии пробела в правовом регулировании необходимо предпринять все усилия, направленные на завершение строительства объекта и введение его в гражданский оборот. В этом заключается принцип сохранения баланса частных и публичных интересов»,— считает госпожа Жолобова.

По мнению адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, у министерства практически нет шансов на обжалование решения в кассации. «Учитывая, что апелляция полностью согласилась с предыдущим решением суда, полагаю, что шансы на обжалование здесь минимальны. В данном случае отказ в заключении договора аренды является противоречащим сразу нескольким законодательным нормам, полагаю, что ссылаясь только на положения Земельного кодекса, ответчик значительно переоценил свои силы»,— считает он.

Наталья Балыкова