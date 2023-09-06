Председатель СКР изучит проверку призывов белгородца к насилию над русскими

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю белгородского управления ведомства Станиславу Захарову доложить о ходе проверки в отношении жителя региона, призывавшего к насилию в отношении русских. Об этом сообщили в СКР.

Речь идет о голосовом сообщении, распространенном в одном из сообществ о поп-ММА. На запись минувшей ночью обратил внимание ряд российских сообществ в соцсетях. На ней неизвестный под ником Амид Юсубов заявил, что «братья» забыли идеи воевавшего с русскими имама Шамиля, и выразил симпатии украинцам в контексте проведения спецоперации. Также он призвал «отрезать голову» одному из патриотических блогеров и высказал ряд других угроз в адрес русских.

Впоследствии в соцсетях появилась видеозапись, на которой Юсубов признает, что «вчера оскорбил русский народ»: «Я прошу прощения у всего русского народа». Он признался, что был «очень пьян», «бес попутал», заявил, что его «дети наполовину русские», утверждал, что пытался попасть добровольцем на СВО: «Меня эта земля, российская, выкормила... Я, похоже, забыл об этом».

Олег Мухин

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